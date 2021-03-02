خطورة جرثومة المعدة.. تسبب السرطان والقرحة اعرف أعراضها وعلاجها

تكمن خطورة جرثومة المعدة في أنها تهدد سلامة الجهاز الهضمي بمشاكل كثيرة فى حالة التأخر فى اكتشافها وعلاجها أو تناول أدوية غير مناسبة حيث تتسبب فى أن تجعل الانسان عرضة للإصابة بقرحة المعدة والسرطان هذا فضلا عن تأثيره على حياته اليومية والمهام التى يقوم بها.





أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل





عادة لاتظهر اعراض جرثومة المعدة بالتفصيل بشكل واضح يستطيع أن يخبر الانسان أنه مصاب بهذا المرض بالتحديد ولكن هناك بعض الاعراض الاخرى التى تشترك بين بعض امراض الجهاز الهضمي، وهي:





اليكم اعراض جرثومة المعدة بالتفصيل والتى تحتم عليكم اجراء الفحوصات المطلوبة :





وجع أو ألم حارق في بطنك

ألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة

الشعور بالغثيان

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المقصود

كثرة التجشؤ

الانتفاخ





أدوية علاج جرثومة المعدة





فى مثل هذه الحالات يصف الطبيب لعلاج جرثومة المعدة دواء مضاد حيوى بجانب دواء آخر يعالج حموضة المعدة الناتجة عن الإصابة بالبكتيريا الحلزونية مما يساعد على سرعة تحسن المريض ويطلق على هذه الطريقة فى علاج جرثومة المعدة اسم " العلاج الثلاثى ".





قد يختلف العلاج حسب الحالة الصحية والتاريخ المرضي للإنسان والمعاناة من حساسية بعض المواد الفعالة فى هذه الأدوية، ونعرض فيما يلى قائمة بـبعض الأدوية المستخدمة في العلاج الثلاثي، وتشمل:





كلاريثروميسين





عقارات مثبطة مضخة البروتون (PPI) ، مثل لانسوبرازول " بريفاسيد " ، إيزوميبرازول " نيكسيوم " ، بانتوبرازول " بروتونيكس " ، أو رابيبرازول " AcipHex "،، ميترونيدازول "لمدة 7 إلى 14 يومًا"، أموكسيسيلين " لمدة 7 إلى 14 يومًا"





هل جرثومة المعدة معدية بين الزوجين





من الاشياء التى يبحث عنها عدد كبير من الافراد هى : هل جرثومة المعدة معدية بين الزوجية، وللاسف الاجابة نعم ولكن فى بعض الحالات مثل الجنس الفموي أو عدم تنظيف الحمام جيدا فهي توجد هذه البكتيريا في البراز والقيء ولعاب الأشخاص المصابين، عندما تكون مصادر الطعام أو المياه ملوثة ببراز يحتوي على بكتيريا الملوية البوابية ، فإن الشرب من هذه المياه أو مصادر الطعام ينشر البكتيريا.





قد تنتشر بكتيريا الملوية البوابية عن طريق ممارسات النظافة السيئة ، مثل لمس البراز البشري المصاب دون غسل اليدين بشكل صحيح. يمكن أن يحدث بين الأشخاص الذين لديهم اتصال وثيق مع لعاب المصابين بالفعل





متى تموت جرثومة المعدة





تساعد الإنسان فى تجنب الإصابة بأى مضاعفات، ويرتبط سرطان المعدة، إلى جانب قرحة الاثني عشر وقرحة المعدة، بالعدوى بالبكتيريا الحلزونية، ومن المعروف أن علاج القرحة مبكرا يحمى الإنسان من سرطان المعدة

يتسائل عدد كبير من المصابين متى تموت جرثومة المعدة ولكن للاسف لايوجد اجابة محددة لكل الحالات فهى تختلف بناء على عوامل عديد ولكن من المؤكد أن بعض الطرق المتبعة حديثة قضت على جرثومة المعدة خلال اسابيع.





علاج جرثومة المعدة





توجد طرق عديدة لـ علاج جرثومة المعدة منها علاج الضوئي و الادوية والوصفات الطبيعية ويعد عسل النحل من أقوى انواع علاج جرثومة المعدة فقط تناول ملعقة من العسل يوميا على الريق.





ويفضل البعض استخدام زيت الزيتون أيضًا بكتيريا الملوية البوابية أو جرثومة المعدة، حيث أنه يبقى مستقرًا في حمض المعدة.





الأبحاث اكدت أن تناول البروكلي يهدئ المعدة والقضاء على جرثومة المعدة نهائيا كما أنه قد يقلل من استعمار البكتيريا وتأثيراته.





يعد العرقسوس من افضل الطرق الطبيعية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمى ومن بينها القرحة وجرثومة المعدة.





أسباب جرثومة المعدة





اهم اسباب جرثومة المعدة هى العدوى من شخص مصاب لآخر سليم عن طريق اللعاب مثل التقبيل او التلوث خاصة فيما يتعلق بالتبرز لذا ينصح بالابتعاد عن الشخص المصاب طوال فترة العلاج وتنظيف الحمام جيدا وعدم استعمال الادوات الشخصية او الملابس الداخلية وغسل اليدين جيدا قبل الاكل خاصة تحت الاظافر .

المصادر:





Wemd

Healthgrades

mayoclinic



