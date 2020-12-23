مصرع عامل تناول جرعة زائدة من دواء جرثومة المعدة

لقى عامل مصرعه بقرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية عقب تناول جرعة زائدة من دواء جرثومة المعدة.





ورد إخطار يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر من المستشفى المركزي بوصول محمد م. أ. 32 عاما، عامل، ومقيم بقرية بشلا التابعة للمركز جثة هامدة ادعاء تناول مادة غير معروفة.



وبإنتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شقيقه محسن 27 عاما حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات قرر بأن شقيقه كان يعاني من مرض جرثومة المعدة وقام بتناول جرعة زائدة من الدواء وعقب ذلك شعر بحالة إعياء قام على إثرها بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفي عقب وصوله ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



وورد تقرير مفتش الصحة الذى أكد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية و تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة .