إصابة عدد من الطلاب فى تصادم 3 سيارات على طريق المنصورة جمصة

شهد طريق المنصورة جمصة، ظهر اليوم الأربعاء حادث تصادم سيارة ميني باص تقل طلاب جامعه وسيارة نقل وسيارة ملاكي وذلك أمام قرية دملاش التابعه لمركز بلقاس ووقوع عدد من الإصابات.



ورد اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص تقل طلاب جامعه وسيارة نقل وسيارة ملاكي على طريق المنصورة جمصة أمام قرية دملاش التابعه لمركز بلقاس ووقوع عدد من الاصابات معظمهم طلاب جامعة من بلقاس كانوا يستقلون المينى باص.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث و١٠ سيارات اسعاف ورجال المرور الى مكان البلاغ وجارى حصر المصابين ونقلهم عن طريق سيارات الاسعاف الى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم .

