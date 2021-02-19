بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

انتشر خلال الساعات الماضية تحذير نائب بالبرلمان من تناول الزيوت النباتية ، بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ان تقدم بطلب لمنعه من الأسواق نظرا لما له من اضرار صحية خطيرة أبرزها السرطان.





الصادم فى الخبر أن الأطباء دائما ينصحون المواطنين بتناول الزيوت النباتية كبديل آمن للسمن المهدرج حيث أنها اكثر صحة للقلب والجسم كله .. فكيف تكون هى السبب في إصابتنا بأخطر الأمراض؟ هل تصريحات الاطباء والدرسات السابقة كانت مجرد خرافة؟!





في هذا التقرير نكشف التفاصيل الكاملة لهذا الخبر وحقيقة أضرار وكوارث الزيوت النباتية على الصحة.





النائب يتحدث عن نوع من الزيوت النابتي ليس كل الزيوت النباتية خاصة الزيوت التى يتم استخدامها أكثر من مرة ثم تقوم بعض الشركات بإعادة تدويرها وإجراء بعض العمليات الصناعية عليها وبيعها فى السوق من جديد لجنى مزيدا من الأرباح مما يعرض صحة المستهلكين لكوارث صحية نتيجة تكون الشاورد الحرة ، وأبرزها السرطان وأمراض الكبد.





وقال الدكتور مروان سالم، اخصائي التغذية العلاجية، إنه يوجد 3 أنواع من الزيوت تدمر الصحة وتجعل الانسان فريسة لعدد كبير من الامراض وهى الزيوت المهدرجة، وزيوت النخيل، الزيوت المعاد تدويرها .. فهى تضرب الخلايا الحية الموجودة فى الجسم وتتسبب فى إصابتها بالسرطان وغيره من الأمراض.





وأضاف مروان لـ صدى البلد أن بعض الشركات تشتري الزيت المستعمل من المطاعم والمستهلكين ويتم اعادة تديوره وتكريره وتصفيته فى مصانع بير السلم وتعبئته وبيعه من جديد خاصة للمطاعم.



