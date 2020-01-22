الحمام و الماء الملوث الأبرز.. اعرف أسباب جرثومة المعدة

تعتبر جرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية ، الأكثر انتشارًا حوال العالم، ويصاب بها الكثيرون لكن لا يعلمون عن إصابتهم بجرثومة المعدة إلا بعد فترة من وجود البكتريا، كما أن منظمة الصحة العالمية صنفت جرثومة المعدة على أنها من مسببات سرطان المعدة .





بحسب موقع mayoclinic ، إليك أهم الأسباب التي تؤدي للإصابة بجرثومة المعدة :





1- استخدام الحمام مع أكثر من شخص في المنزل





2- الإفراط في تناول الأكلات الجاهزة والشيبسي والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة





3- تناول الماء غير النظيف يسبب الإصابة بالبيكتريا الحلزونية .





4- العيش في البلاد النامية حيث تكون ظروف الحياة الصحية فيها غير مهيأة للمعيشة.





5- العدوى، حيث تنتقل جرثومة المعدة بالعدوى إذا تعايشت مع شخص مصاب بها .