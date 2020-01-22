AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الحمام و الماء الملوث الأبرز.. اعرف أسباب جرثومة المعدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:07 م
اسباب جرثومة المعدة
اسباب جرثومة المعدة
Advertisements
رشا عوني

تعتبر جرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية ، الأكثر انتشارًا حوال العالم، ويصاب بها الكثيرون لكن لا يعلمون عن إصابتهم بجرثومة المعدة إلا بعد فترة من وجود البكتريا، كما أن منظمة الصحة العالمية صنفت جرثومة المعدة على أنها من مسببات سرطان المعدة .


بحسب موقع mayoclinic ، إليك أهم الأسباب التي تؤدي للإصابة بجرثومة المعدة :


1-   استخدام الحمام مع أكثر من شخص في المنزل


2-   الإفراط في تناول الأكلات الجاهزة والشيبسي والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة


3-   تناول الماء غير النظيف يسبب الإصابة بالبيكتريا الحلزونية .


4-   العيش في البلاد النامية حيث تكون ظروف الحياة الصحية فيها غير مهيأة للمعيشة.


5-   العدوى، حيث تنتقل جرثومة المعدة بالعدوى إذا تعايشت مع شخص مصاب بها .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيطريين: 6 أمراض خطيرة ينقلها الذباب السودانى للإنسان

مرض معدي ينتقل خلال اللبن البقري .. تعليمات قبل شرب الحليب

تنتقل عبر استخدام الأدوات الشخصية.. أعراض جرثومة المعدة المؤدية للإصابة بالسرطان

اسباب الصداع المتكرر .. تحذير| يدل على وجود ورم فى المخ

اسباب الصداع.. 36 سبب يؤدى إلى حدوث الألم

اكتشفي أبرز النصائح والأطعمة لعلاج الإمساك عند الأطفال

ترشيحاتنا

بسبب عميل مزعج.. موظفة في متجر تحصل على تبرعات قيمتها 30 ألف دولار

لا تعليق.. حقيقة زواج كاظم الساهر من فنانة مصرية.. تفاصيل

جمهور النادي الأهلي يوجه رسالة ل تركي ال الشيخ

بعد انتقاله إلى الاتفاق السعودي.. علي معمول يوجه رسالة حب لـ وليد آزارو

حيلة ذكية.. ضعي ورق الجرائد في حذائك وشاهدي ما يحدث

ماكرون يشتبك مع شرطي إسرائيلي ويطرده من كنيسة في القدس..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عادية وماكياج ناعم .. هنا الزاهد فى إطلالة عفوية..شاهد

بملابس فورمال.. نجوى كرم تخطف الانظار بقوامها المتناسق

الحمام و الماء الملوث الأبرز.. اعرف أسباب جرثومة المعدة