AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

11 علامة تحذيرية.. اكتشف أعراض جرثومة المعدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:10 م
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
Advertisements
رشا عوني

تعتبر جرثومة المعدة أو البكتريا الحلزونية ، الأكثر انتشارًا حوال العالم، ويصاب بها الكثيرون لكن لا يعلمون عن إصابتهم بجرثومة المعدة إلا بعد فترة من وجود البكتريا، كما أن منظمة الصحة العالمية صنفت جرثومة المعدة على أنها من مسببات سرطان المعدة . 

إليك أبرز أعراض جرثومة المعدة بحسب موقع mayoclinic، والتي إذا شعرت ببعض منها يجب استشارة الطبيب وإجراء فحص براز للتأكد من الإصابة بـ جرثومة المعدة و تلقى العلاج المناسب :

1- وجع أو ألم حارق في البطن

2- ألم بشكل متزايد في البطن تكون معدتك فارغة

3- غثيان

4- فقدان الشهية

5- التجشؤ المتكرر

6-الشعور بالانتفاخ

7- فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن . 

8- صعوبة في البلع

9- وجود دم مع البراز

10- تغير لون البراز للأسود

11- دم مع القيء

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فقدان وزن وانتفاخ وتعرق .. 12 علامة لـ التهاب المعدة

تنتقل عبر استخدام الأدوات الشخصية.. أعراض جرثومة المعدة المؤدية للإصابة بالسرطان

انتبه .. حصوات المرارة كارثة صحية تهدد حياتك

انتبه .. 6 أعراض غير متوقعة تنذر بـالإصابة بـ ديدان البطن

كارثة .. 10 أسباب خطيرة لانتفاخ البطن أبرزها السرطان

أعراض الإصابة بسرطان المعدة.. احذر الأطعمة المالحة

ترشيحاتنا

احذر تسخين الماء في الميكرويف لهذا السبب

هل إدراك الإمام قبل الرفع من الركوع بلحظة تحتسب ركعة .. الإفتاء تجيب

فيديوجراف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد النبوي

تحرك عاجل من البرلمان بعد وفاة مريضة نتيجة خطأ طبي في مستشفى الصف

رسالة خطف على الفيسبوك.. الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء سيدة بالدقهلية

مجلس النواب العراقي يفشل في عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل

11 علامة تحذيرية.. اكتشف أعراض جرثومة المعدة

رغم علمه أنها مسروقة.. شاب يقرر شراء دراجة باهظة الثمن لسبب مؤثر