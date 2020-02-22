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مرأة

لن تتوقع.. نوع مهمل من بذور الفواكه يعالج جرثومة المعدة والنقرص

السبت 22/فبراير/2020 - 03:15 ص
فوائد نواة البلح
فوائد نواة البلح
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نهى هجرس
 نشر الدكتور أحمد أبو النصر، استشارى العلاج بالنباتات على صفحته الشخصية على فيسبوك موضوع حول أهم فوائد نواة البلح فى علاج العديد من الأمراض.

وقال ان، الدراسات الحديثة اكتشفت ان نواة البلح غنية جدا بالبروانثوسيانيدين وهى مجموعة من المواد الفعالة  جدا فى علاج العديد من الأمراض وأشهرهم :-

١- صديد والتهاب المجارى البولية المزمن :
يعد هذا المرض من الأمراض المزمنة مع بعض المرضى لدرجة ان  المضاد الحيوى فى بعض الأحيان لا يبدى أى نتائج، وخاصة المرضى كبار السن الحل بسيط نواة البلح 

٢- الميكروب الحلزونى أو جرثومة المعدة :
قهوة نواة البلح تطهر الجهاز الهضمى من الجرثومة القوية جدًا التى تتسبب بالتهابات المعدة والقولون المزمن .

٣- المثانة العصبية :
يعانى منها السيدات كبار السن، وتؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على التحكم فى النفس لفترة طويلة .

٤- الحساسية المزمنة :
قهوة نواة البلح تساعد بشكل هائل جميع المرضى الذين يعانوا من حساسية مزمنه زى الحساسية من أى نوع من أنواع الطعام .

٥- النقرص :
نواة البلح بتقضى ع النقرص تماما عن طريق تخفيض انتاج الانزيم المكون لحمض البوليك بالظبط زى الزيلورك دواء النقرص المشهور .

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وإليكم طريقة إعداد قهوة نواة البلح وهى:-

- غسل النواة بشكل جيد 3 مرات
- نترك النواة تجف لمدة 3 أيام
- نطحن النواة جيدًا
- يتم إعدادها مثل القهوة، ويمكن تناول 3 أكواب فى اليوم

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