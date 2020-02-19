الثوم والرمان.. 5 أطعمة رخيصة الثمن تساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية

نشرت الدكتورة سهام سوقية، استشارى التغذية منشور عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول أهم الأغذية التي تساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية ..





وتأتي اهمية الأوعية الدموية بأنها تقوم بإيصال الدم الغني بالأوكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة، وتحمل الدم غير النقي إلى القلب









الأفوكادو:-





من خلال بعض الدراسات التي أجريت أظهرت بأن تناول الأفوكادو يساهم في خفض مستويات الكوليسترول السيء وزيادة الكوليسترول الجيد، و بالتالي يساعد في التخلص من الترسبات في الأوعية الدموية ويمنع انسدادها، كما يحتوي الأفوكادو على فيتامين E الذي يمنع الكوليسترول من التأكسد مع البوتاسيوم الأمر الذي يسبب انخفاض ضغط الدم، ننصح بتناول حبة من الأفوكادو يوميًا للحصول على فوائده الكثيرة.









السالمون:-

يعتبر تناول السمك من الأطعمة المهمة و الصديقة للقلب والتي تساهم في الحفاظ على الأوعية الدموية خالية من أي ترسبات تعيق تدفق الدم، و يعد السالمون غنيًا بالأوميغا 3 الذي يعمل على زيادة مستويات الكوليسترول الجيد والتقليل من مستويات الدهون الثلاثية، وبالتالي الحفاظ على صحة الشرايين، و لهذا توصي جمعية القلب الأمريكية بضرورة تناول حصتين إلى ثلاثة من السالمون أسبوعيًا









الثوم:-

يعتبر الثوم من الأغذية التي تساهم في منع تصلب الشرايين ويحسن صحتها بشكل عام، حيث يعمل الثوم على التقليل من مستويات الكوليسترول السيء، و بالإمكان تناول الثوم نيئًا إضافته إلى الحساء و السلطة.









الرمان

يساعد تناول الرمان في تنظيف الأوعية الدموية والشرايين، وفقًا لدراسة علمية نشرت في إحدى المجلات أشارت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان، و يحفز انتاج أكسيد النيتريك (Nitric Oxide) الذي يساهم بدوره في تحسين عملية تدفق الدم في الشرايين، ومن فوائد الرمان للشرايين أنه يساهم في التقليل من تراكم الصفائح والترسبات داخلها والتي تعمل على إعاقة تدفق الدم.









اللوز:-

معروف عن اللوز بأنه مفيد لصحة القلب عند تناوله باعتدال، فهو يساهم في التقليل من مستويات الكوليسترول السيء، واللوز يفيد الأوعية الدموية ويخلصها من الترسبات الموجودة فيها بسبب احتوائه على أنواع من الدهون الصحية والمغنيسيوم،و لهذا توصي جمعية القلب الأمريكية بأهمية تناول 3- 5 حصص من اللوز أسبوعيًا.





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