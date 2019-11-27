ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أعراض غير متوقعة لأمراض الأوعية الدموية.. أغربها تساقط شعر الساق

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:57 م
اعراض غير متوقعة
اعراض غير متوقعة لأمراض الأوعية الدموية .. أغربها تساقط شعر
Advertisements
اسماء محمد
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، إن أمراض الأوعية الدموية من أكثر الأمراض المرتبطة بالقلب بل وصحة الجسم الجسم كله لذا لابد من الانتباه لأى خلل فيها وعلاجه بسرعة.

وأضاف "وليد" فى تصريحات صحفية أن هناك مجموعة من أعراض أمراض الأوعية الدموية الطرفية التى تمكننا من اكتشاف المرض بشكل سريع مما يرفع نسب الشفاء.

وتتضمن أعراض أمراض الأوعية الدموية وجود تقلصات وشد عضلي أثناء المشي لمسافة معينة ويختفي عند التوقف عن المشي لمدة معينة، ووجود ألم بالأصابع طوال الليل يمنع المريض من النوم، تساقط الشعر من الساق وتلون القدم بالأحمر أو الأزرق أو الأسود.

وأشار "وليد" إلى أن هناك سببا خطيرا وراء الإصابة بمشاكل الأوعية الدموية وهو حدوثالغرغرينا وموت الأنسجة الطرفية وقرح بالأطراف.

وأوضح "وليد" أن جراحة قسطرة الأوعية الدموية هو إجراء يتم من خلال بنج موضعي حيث يتم إدخال أنبوبة رقيقة (القسطرة) في شريان في الفخذ أو الذراع ومن خلالها يتم تصوير منطقة الضيق ثم توسيعها ببالونة وفي بعض الأحيان يتم تركيب دعامة لضمان أن يبقى الشريان مفتوحا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب هبوط الدورة الدموية | 6 أمراض غير متوقعة

توءمة في جراحات القلب بين جامعة عين شمس ومستشفى رويال بـ لندن

للرجال فقط .. أمراض غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

هبوط الدورة الدموية.. السبب الأشهر للوفيات.. اكتشف أبرز الأسباب والأعراض .. و5 طرق تمكنك من علاجه بسرعة

بالجراحة.. طرق للتعامل مع انسداد شرايين القدم نهائيا

أسباب الشد العضلى .. 8 أعراض تظهر إصابتك بالمرض

ترشيحاتنا

أقسم بالله ما صوري.. استمرار الجدل حول صور شيرين سيف النصر

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء| الإفتاء تجيب

البسوا شتوى.. الأرصاد تحذر من الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

مسلح يطلق النار على سيدتين في مدرسة بواشنطن قبل أن يقتل نفسه

عاجل .. شوبير يكشف حقيقة استغناء النادي الأهلى عن مؤمن زكريا ورفض تحمل علاجه

نظف جسمك من السموم وانسف الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هي ولا مش هي.. 10 صور تكشف تطور شكل شيرين سيف النصر عبر السنين

بدء صيام الأقباط .. 10 أكلات صيامي غير تقليدية أبرزها البرياني وكفتة السمك

تفاصيل جديدة عن تصميم مرسيدس اس كلاس 2021