أعراض غير متوقعة لأمراض الأوعية الدموية.. أغربها تساقط شعر الساق

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، إن أمراض الأوعية الدموية من أكثر الأمراض المرتبطة بالقلب بل وصحة الجسم الجسم كله لذا لابد من الانتباه لأى خلل فيها وعلاجه بسرعة.



وأضاف "وليد" فى تصريحات صحفية أن هناك مجموعة من أعراض أمراض الأوعية الدموية الطرفية التى تمكننا من اكتشاف المرض بشكل سريع مما يرفع نسب الشفاء.



وتتضمن أعراض أمراض الأوعية الدموية وجود تقلصات وشد عضلي أثناء المشي لمسافة معينة ويختفي عند التوقف عن المشي لمدة معينة، ووجود ألم بالأصابع طوال الليل يمنع المريض من النوم، تساقط الشعر من الساق وتلون القدم بالأحمر أو الأزرق أو الأسود.



وأشار "وليد" إلى أن هناك سببا خطيرا وراء الإصابة بمشاكل الأوعية الدموية وهو حدوثالغرغرينا وموت الأنسجة الطرفية وقرح بالأطراف.



وأوضح "وليد" أن جراحة قسطرة الأوعية الدموية هو إجراء يتم من خلال بنج موضعي حيث يتم إدخال أنبوبة رقيقة (القسطرة) في شريان في الفخذ أو الذراع ومن خلالها يتم تصوير منطقة الضيق ثم توسيعها ببالونة وفي بعض الأحيان يتم تركيب دعامة لضمان أن يبقى الشريان مفتوحا.