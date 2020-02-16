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مرأة

تتحدى الشتاء.. هنا شيحا تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة.. شاهد

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:02 م
هنا شيحا
هنا شيحا
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هنا شيحا، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، بإطلالة صيفية.

وظهرت هنا شيحا، بتوب أنيق باللون الأبيض، وبدون أكمام ويتميز بالإكسسوارات الفضية من الكتفين؛ ما أبرز جمال إطلالتها.

وتركت هنا شيحا، شعرها الأصفر القصير على طريقة الكيرلى الطبيعية منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة، ووضعت فوقه قبعة تتناسب مع إطلالتها.

واعتمدت هنا شيحا، فى المكياج على جمال بشرتها الطبيعية، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع ملامحها الجميلة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة البسيطة.

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