فستان شفاف.. هنا شيحا تبهر جمهورها بإطلالة مثيرة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام من أحدث جلسات تصويرها .



وحلت هنا شيحة بإطلالة جذابة بارتدائها فستان شفاف باللون الاخضر مع وضع ميكب كثيف على وجهها واسدال شعرها على كتفها.



وعلقت هنا على الصورة قائلة: "وبعد ذلك أصبحت سعيد مرة أخرى الحياة معجزة وعندما لا تتوقع منها انها تظهر لك الحب والسعادة والدفء".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "عسلية " و "سبتو بعض ليه شكله بيحبك".



وتألقت هنا شيحة بمكياج ترابي أنيق، يميل إلى لون الجلد، وارتدت مجموعة إكسسوارات أنيقة متنوعة، منها خواتم باليدين، وزوج من الأقراط المميزة.









