فستان شفاف.. هنا شيحا تبهر جمهورها بإطلالة مثيرة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام من أحدث جلسات تصويرها .
وحلت هنا شيحة بإطلالة جذابة بارتدائها فستان شفاف باللون الاخضر مع وضع ميكب كثيف على وجهها واسدال شعرها على كتفها.
وعلقت هنا على الصورة قائلة: "وبعد ذلك أصبحت سعيد مرة أخرى الحياة معجزة وعندما لا تتوقع منها انها تظهر لك الحب والسعادة والدفء".
ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "عسلية " و "سبتو بعض ليه شكله بيحبك".
وتألقت هنا شيحة بمكياج ترابي أنيق، يميل إلى لون الجلد، وارتدت مجموعة إكسسوارات أنيقة متنوعة، منها خواتم باليدين، وزوج من الأقراط المميزة.
وحلت هنا شيحة بإطلالة جذابة بارتدائها فستان شفاف باللون الاخضر مع وضع ميكب كثيف على وجهها واسدال شعرها على كتفها.
وعلقت هنا على الصورة قائلة: "وبعد ذلك أصبحت سعيد مرة أخرى الحياة معجزة وعندما لا تتوقع منها انها تظهر لك الحب والسعادة والدفء".
ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "عسلية " و "سبتو بعض ليه شكله بيحبك".
وتألقت هنا شيحة بمكياج ترابي أنيق، يميل إلى لون الجلد، وارتدت مجموعة إكسسوارات أنيقة متنوعة، منها خواتم باليدين، وزوج من الأقراط المميزة.