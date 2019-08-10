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فن

فستان شفاف.. هنا شيحا تبهر جمهورها بإطلالة مثيرة

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:26 م
هنا شيحة
هنا شيحة
مصطفى كرم
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام من أحدث جلسات تصويرها .

وحلت هنا شيحة بإطلالة جذابة بارتدائها فستان شفاف باللون الاخضر مع وضع ميكب كثيف على وجهها واسدال شعرها على كتفها.

وعلقت هنا على الصورة قائلة: "وبعد ذلك أصبحت سعيد مرة أخرى الحياة معجزة وعندما لا تتوقع منها انها تظهر لك الحب والسعادة والدفء".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "عسلية " و "سبتو بعض ليه شكله بيحبك".

وتألقت هنا شيحة بمكياج ترابي أنيق، يميل إلى لون الجلد، وارتدت مجموعة إكسسوارات أنيقة متنوعة، منها خواتم باليدين، وزوج من الأقراط المميزة.




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