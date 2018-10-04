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فن

فاروق فلوكس يكشف حقيقة زواج نجله من هنا شيحا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:10 م
صدى البلد
أحمد البهى
كشف الفنان فاروق فلوكس لـ"صدى البلد" حقيقة الأخبار التى إنتشرت مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" عن زواج نجله أحمد فلوكس من الفنانة هنا شيحا.

ونفى فلوكس كل الأخبار التى إنتشرت عن زواج نجله، مؤكدًا انها غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، كما أكد ان نجله أحمد فلوكس عبر عن غضبه من تلك الأخبار، مؤكدًا إعتزامه مقاضاة تلك الصفحات التى روجت لأخبار غير صحيحة.

يذكر أن هنا شيحة وأحمد فلوكس قد شاركا مؤخرًا معًا فى بطولة عدد من حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، المقرر عرضها خلال الفترة القادمة على شاشة cbc.

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