أغذية تعالج جرثومة المعدة

تعد جرثومة المعدة من أكثر المشكلات التى تسبب مضاعفات صحية خطيرة حال التأخر فى العلاج مثل السرطان والسكرى وقرحة المعدة وغيرها الكثير من المضاعفات اتى يمكن تجنبها ببعض الاجراءات البسيطة المبكرة.





عرضت اخصائية التغذية تاتيانا زانين، فى مقالها بموقع " tuasaude" النظام اغذائية اذي يجب ان يتبعه المصاب بهذه الجرثومة ، و اهم الاطعمة التى تساعد فى علاج اعراض جرثومة المعدة





البروبيوتيك

توجد بكتريا البروبيوتيك في الأطعمة مثل الزبادي والكفير، ويمكن تناولها كمكملات في شكل مسحوق أو كبسولة. تتكون البروبيوتيك من بكتيريا جيدة تعيش في الأمعاء وتحفز إنتاج المواد التي تقاوم هذه البكتيريا وتقلل من الآثار الجانبية التي تظهر أثناء علاج المرض مثل الإسهال والإمساك وسوء الهضم.





أوميجا 3 وـ أوميجا 6

تساعد أوميجا 3 وأوميجا 6 على تقليل التهاب المعدة ومنع نمو الملوية البوابية ، مما يساعد في علاج المرض ،ويمكن العثور على هذه الدهون الجيدة في الأطعمة مثل زيت السمك وزيت الزيتون وبذور الجزر وزيت بذور الجريب فروت.





الفواكه والخضروات

يجب تناول الفواكه غير الحمضية والخضروات المسلوقة أثناء علاج بكتيريا الملوية البوابية لأنها سهلة الهضم وتساعد على تحسين وظيفة الأمعاء. من ناحية أخرى ، تساعد فواكه معينة مثل التوت والفراولة والعليق والتوت على محاربة نمو هذه البكتيريا وبالتالي يمكن تناولها باعتدال.





البروكلي والقرنبيط والملفوف

تحتوي هذه الخضروات الثلاثة ، وخاصة البروكلي ، على مواد تسمى أيزوثيوسيانات يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان ومحاربة بكتيريا الملوية البوابية ، مما يقلل من انتشار هذه البكتيريا في الأمعاء. هذه الخضار سهلة الهضم وتساعد في تقليل آلام المعدة التي تحدث أثناء العلاج ، مع 70 جرامًا من البروكلي يوميًا موصى به للحصول على أفضل النتائج.





اللحوم والأسماك البيضاء

تحتوي اللحوم والأسماك البيضاء على تركيز منخفض من الدهون ، مما يساعد على الهضم ويمنع بقاء الطعام لفترة طويلة في المعدة ، مما يسبب الألم والشعور بالامتلاء أثناء العلاج. أفضل طريقة لتناول هذه اللحوم هي غليها بالملح وورقة الغار لإضافة نكهة دون التسبب في حموضة المعدة. عند شوي اللحم أو السمك ، استخدمي زيت الزيتون أو ملعقة كبيرة من الماء. من الممكن أيضًا تحميص اللحم بدون زيت في الفرن ، لكن الدجاج والأسماك المقلي غير مستحسن.





كيفية تخفيف الأعراض غير السارة للعلاج

عادة ما يستمر العلاج لمحاربة الملوية البوابية لمدة 7 أيام ويتم باستخدام الأدوية المثبطة لمضخة البروتون مثل أوميبرازول وبانتوبرازول ، وكذلك المضادات الحيوية مثل أموكسيسيلين وكلاريثروميسين. تؤخذ مرتين في اليوم ، والآثار الجانبية الشائعة هي:





طعم معدني في الفم

يمكن أن يحدث هذا في وقت مبكر من العلاج ، وربما يزداد سوءًا بمرور الوقت. للمساعدة في علاج هذه المشكلة ، قم بتتبيل السلطات بالخل ورش صودا الخبز والملح على معجون الأسنان قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة. سيساعد ذلك على معادلة الأحماض في الفم وإنتاج المزيد من اللعاب ، والذي يمكن أن يتخلص من الطعم المعدني.





الغثيان وآلام المعدة

عادة ما يظهر الغثيان وآلام المعدة من اليوم الثاني من العلاج فصاعدًا ، لذا لمنع حدوثها ، من المهم شرب الكثير من الماء والراحة وتناول الأطعمة سهلة الهضم مثل الزبادي والجبن الأبيض والمقرمشات الكريمية.





شرب شاي الزنجبيل بعد الاستيقاظ بفترة وجيزة وتناول شريحة واحدة من الخبز المحمص أو 3 بسكويت كريمي ، بالإضافة إلى عدم شرب كميات كبيرة من السوائل في جلسة واحدة ، هي طرق جيدة للتخفيف من غثيان الصباح.





الإسهال

يظهر الإسهال عادة بعد اليوم الثالث من العلاج ، لأن المضادات الحيوية ، بالإضافة إلى القضاء على الملوية البوابية ، تؤدي أيضًا إلى إتلاف الجراثيم المعوية والتسبب في الإسهال.



