ليس لها أعراض وتسبب السرطان.. ما هي جرثومة المعدة؟

جرثومة المعدة أو ما يطلق عليها طبيا (H.pylori) هي نوع من البكتيريا تصيب الأغشية المخاطية للمعدة والاثني عشر.
نشر الدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط ،بنشر معلومات طبية حول جرثومة المعدة لتوعية المواطنين منها وكذلك شرح الاعراض.
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قال عريف، ان هناك ٨٠٪ من المصابين بهذه البكتيريا لايعانون من أي أعراض .ولكنها قد تسبب الأعراض التالية....
١ ) الم أو حرقة في اعلى البطن
٢ ) يزداد الألم سوءا اذا كانت المعدة فارغة
٣ ) الغثيان
٤ ) فقدان الشهية
٥ ) التجشؤ المتكرر
٦ ) انتفاخ البطن
٧ ) فقدان الوزن
وحذر عريف المواطن من الوصول لمرحلة المضاعفات لما تسبب من اثار صحية ضارة وشرح المضاعفات في عدة نقاط منها.
١ ) التهاب في غشاء المعدة
٢ ) قرحة المعدة:تؤدي الإصابة بجرثومة المعدة إلى تلف بطانة المعدة مما يؤدي إلى حدوث التقرحات
٣ ) سرطان المعدة:تعد جرثومة المعدة من أهم عوامل الخطورة المسببة ل سرطان المعدة
وتترك عريف، الى التشخيص واكد انه يبدا بفحص الدم حيث يتم من خلاله فحص الأجسام المضادة التي قد يؤشر وجودها احتمالية إصابة نشطة أو سابقة لذلك لا يعتبر من الفحوصات الدقيقة
٢ ) فحص البراز :يتم من خلاله فحص المستضدات(antigene) حيث يكون اكثر دقة بتحديد الإصابة
٣ ) فحص التنفس : يعطى المريض مادة على شكل حبة أو سائل تحتوي على الكاربون الذي يتحلل عند وجود الجرثومة ويخرج مع الزفير حيث يتم الكشف عنه وهو اكثر الفحوصات دقة بتشيخص جرثومة المعدة
٤ ) ناظور المعدة : يتم من خلاله فحص المعدة والاثني عشري وأخذ عينات لغرض الفحص النسيجي ولا يتم اللجوء اليه الا في حالات خاصة وعند وجود علامات خطرة مثل (نزول الوزن،القيء الدموي،وجود دم في البراز وغيرها)
وتترك للحديث عن العلاج وشدد على ان يكون علاج جرثومة المعدة بإعطاء المضادات الحيوية(اثنين من المضادات معا)بالإضافة إلى مثبطات البروتون مثل(اوميبرازول)حيث يسمى هذا العلاج العلاجي الثلاثي(وأحيانا رباعي)بإضافة مادة رابعة.
....إضافة لذلك ينصح بترك التدخين والمشروبات الغازية والمأكولات الحامضية والمنبهات(القهوة والشاي)والطعام الدسم
وينصح ب العسل والحليب
واختتم حديثة عن اسباب فشل العلاج
١-عدم التزام المريض بأخذ العلاج حسب المدة التي يحددها الطبيب
٢-مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية
٣-عودة الإصابة بالعدوى مرة اخرى
٤-عدم الالتزام بالنصائح الغذائية