ليس لها أعراض وتسبب السرطان.. ما هي جرثومة المعدة؟

قال عريف، ان هناك ٨٠٪؜ من المصابين بهذه البكتيريا لايعانون من أي أعراض .ولكنها قد تسبب الأعراض التالية....

جرثومة المعدة أو ما يطلق عليها طبيا (H.pylori) هي نوع من البكتيريا تصيب الأغشية المخاطية للمعدة والاثني عشر.

وحذر عريف المواطن من الوصول لمرحلة المضاعفات لما تسبب من اثار صحية ضارة وشرح المضاعفات في عدة نقاط منها.

٢ ) يزداد الألم سوءا اذا كانت المعدة فارغة

١ ) الم أو حرقة في اعلى البطن

٣ ) سرطان المعدة:تعد جرثومة المعدة من أهم عوامل الخطورة المسببة ل سرطان المعدة

٢ ) قرحة المعدة:تؤدي الإصابة بجرثومة المعدة إلى تلف بطانة المعدة مما يؤدي إلى حدوث التقرحات





وتترك عريف، الى التشخيص واكد انه يبدا بفحص الدم حيث يتم من خلاله فحص الأجسام المضادة التي قد يؤشر وجودها احتمالية إصابة نشطة أو سابقة لذلك لا يعتبر من الفحوصات الدقيقة





٢ ) فحص البراز :يتم من خلاله فحص المستضدات(antigene) حيث يكون اكثر دقة بتحديد الإصابة

٣ ) فحص التنفس : يعطى المريض مادة على شكل حبة أو سائل تحتوي على الكاربون الذي يتحلل عند وجود الجرثومة ويخرج مع الزفير حيث يتم الكشف عنه وهو اكثر الفحوصات دقة بتشيخص جرثومة المعدة

٤ ) ناظور المعدة : يتم من خلاله فحص المعدة والاثني عشري وأخذ عينات لغرض الفحص النسيجي ولا يتم اللجوء اليه الا في حالات خاصة وعند وجود علامات خطرة مثل (نزول الوزن،القيء الدموي،وجود دم في البراز وغيرها)