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محافظات

ضبط 112 طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات بدمياط

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:26 م
ضبط 112 طن ملح طعام
ضبط 112 طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات بدمياط
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زينب الزغبي
شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في دمياط، حملة مكبرة لمتابعة مخازن ومصانع الملح في نطاق محافظة دمياط وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 أسفرت الحملة التي استمرت يومين، عن ضبط ١١٢ طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات الصحية، في مخازن المنطقة الواقعة بين كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة.


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وتم التحفظ على الكمية المضبوطة من ملح الطعام غير المطابق للمواصفات ،وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانوينة حيال المخالفين.


 ووجه الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، باستمرار شن حملات على المخازن والمطاعم، حفاظًا على الصحة العامة وضبط الخارجين على القانون ومحتكرى السلع. 
ضبط 112 طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات بدمياط
ضبط 112 طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات بدمياط
ضبط 112 طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات بدمياط
ضبط 112 طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات بدمياط
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