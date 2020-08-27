ضبط 112 طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات بدمياط

أسفرت الحملة التي استمرت يومين، عن ضبط ١١٢ طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات الصحية، في مخازن المنطقة الواقعة بين كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة.









اقرأ أيضا:





وتم التحفظ على الكمية المضبوطة من ملح الطعام غير المطابق للمواصفات ،وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانوينة حيال المخالفين.







