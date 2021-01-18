تسبب حرقة المعدة وسوء الهضم.. أطعمة توقفي عنها فورا

أطعمة ومشروبات كثيرة شائعة يجب التوقف عن تناولها، فهي تسبب الحموضة العديد من المشاكل الصحية إليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد".
1. الأطعمة الحارة والصلصات
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يمكن أن يؤدي الطعام الحار والصلصات بسهولة إلى تهيج بطانة المريء والتسبب في عدم الراحة. عادة ما يؤدي استهلاك الكثير من الأشياء الحارة إلى الحموضة. كن حذرا مع كمية المنتجات الحارة التي تستهلكها إذا كنت تريد تجنب أي مشاكل في معدتك.
2. المشروبات المحتوية على الكافيين
المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة يمكن أن تسبب ارتجاع الأحماض وحرقة المعدة. كما أنها تهيج المريء أو تضعف العضلة العاصرة للمريء السفلية. هذا يؤدي إلى التدفق العكسي لمحتويات المعدة.
3. عصائر الحمضيات
تعد الفاكهة الحمضية من الأطعمة الحمضية الأخرى التي تحتاج إلى تجنبها إذا كنت لا ترغب في إصابتك بحرقة المعدة. قد تؤدي عصائر البرتقال والجريب فروت إلى تهيج معدتك وتسبب لك الشعور بعدم الراحة.
4. النعناع
النعناع يمكن أن يهدئ الجهاز الهضمي ويسبب ارتجاع المريء وحرقة المعدة. أيضًا ، إذا كنت تستهلك شاي النعناع كل يوم، فإنك تضاعف من خطر الإصابة بالحموضة بسبب كل ما عليك فعله هنا هو تقليل استهلاكك.
5. الطماطم
الطماطم شديدة الحموضة ويمكن أن تسبب حرقة إذا تناولتها بكثرة. يمكنك استخدام الحلوى الحامضة كمضاد للحموضة المعوية من الطماطم. إنها تعزز إفراز اللعاب وهذا مفيد لارتجاع الحمض ، لأن اللعاب يحيد الحمض الذي يخرج من معدتك.
6. الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المقلية
تعتبر الأطعمة الدهنية ، بما في ذلك الأطعمة المقلية ، محفوفة بالمخاطر عند تناولها ، لأنها تسمح بارتفاع حمض المعدة إلى المريء. المنتجات التي يجب تجنبها:
7. المشروبات الغازية
تعرضك لخطر الإصابة بالارتجاع الحمضي وتدفع حمض المعدة إلى أنبوب الطعام.