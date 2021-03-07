محافظ الوادي الجديد يقرر صرف مكافآت مالية للمدارس والطلاب المتفوقين

الوادي الجديد قرّر اللواء محمد الزملوط محافظدعم مدرسة ناصر الإعدادية بمبلغ 5 آلاف جنيه لتنجيل ملاعبها الرياضية.





جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدارس الخارجة، يرافقه الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك للتأكد من انتظام سير الامتحانات دون أي عقبات، حيث أطمئن على توافر كافة المستلزمات لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ومراعاة المسافات البينية بينهم.





وخلال لقائه مع الطلاب أكد المحافظ علي منح مكافآت مالية للطلاب المتفوقين وذلك تشجيعا وتحفيزا لهم ، ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث بالمرحلة الإعدادية الذين يؤدون الامتحانات اليوم هو 4738 طالبا وطالبة موزعين على 121 لجنة بمراكز المحافظة.





وكان الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد التقى في وقت سابق مع الموجهين العموم والأوائل بقطاع تعليم المحافظة، وسط إجراءات احترازية وقائية بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة لمناقشة خطة الامتحانات والاستعداد للفصل الدراسى الثاني.





وأكد النيلي أنه تم استعراض خطة العمل والاستعدادات والتجهيزات لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ووفقا لقرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونظرا لما تمر به البلاد في ظل استمرار تداعيات كورونا.





وأضاف أنه لابد من تكاتف وتضافر كافة الجهود بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام.





وفي سياق متصل، أجرى النيلي جولة تفقدية بمدرسة السادات الثانوية العسكرية، وذلك لمتابعة سير منظومة العمل وإجراءات الصيانة داخل المدرسة وبمرافقة المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.