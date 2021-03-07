أحلى من المطاعم.. اللازانيا بطرق غير تقليدية

اقرأ أيضًا :





لازانيا اللحم المفروم والجبن







المكونات :









2. 500 جرام لحم مفروم





3. حبتا بصل مفروم





4. حبتا ثوم مفروم





5. كوب جبنة موتزاريلا مبروشة





6. 1/2كوب جبنة بارميزان مبروشة





7. كوب صلصة طماطم





8. ملعقة كبيرة معجون طماطم





9. 100 جرام زبدة





10. ملعقة صغيرة ريحان





11. 1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود





12. رشة ملح





طريقة تحضير البشاميل





1. كوب دقيق





2. 4 أكواب لبن





3. 150 جرام زبدة





4.1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود





5.1/2 ملعقة صغيرة ملح









طريقة عمل اللازانيا





1. يتم تحضير البشاميل من خلال وضع إناء على النار، ثم نذوب فيه مكعبات الزبد، ونضيف الدقيق، ويقلب بملعقة خشب حتى يتشرب كل الزبد.





2. نضع الحليب تدريجيًا مع التقليب أثناء سكبه، حتى لا تأتى كتل داخل البشاميل، وعندما يصبح الخليط متجانس نغلق النار ونضع الفلفل الأسود والملح





3. أما بالنسبة لحشوة اللازانيا، فنضع وعاء آخر على النار، ونذوب فيه مكعبات الزبدة، ثم يضاف البصل والثوم المفروم ويقلى حتى يذبل.





4. تضاف اللحمة وتقلى حتى يتغير لونها، ثم نتبلها بالقرفة، والفلفل الأسود والملح، وتقلب جيدًا.





5. نضيف صلصة ومعجون الطماطم، ونضع الماء على اللحمة وتترك على نار هادئة مع التحريك، حتى تنضج اللحمة كليًا ونرفعها من على النار.





6. نحضر صينية فرن زجاجية، ونسكب طبقة من البشاميل، تغطى بطبقة من شرايح اللازانيا، وتوزع فوقها طبقة من الحشوة ثم طبقة اخرى من البشاميل وفوقها طبقة من جبنة الموتزاريلا، تكرر العملية حتى تنتهى الكمية.





7. رش الجبن البارميزان على الوجه، ثم ندخل الصينية إلى الفرن، وتترك لمدة ما بين 25 إلى 30 دقيقة.



