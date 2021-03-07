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مرأة

أحلى من المطاعم.. اللازانيا بطرق غير تقليدية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:38 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

 إذا كنت من عشاق التجديد فى أطباق الطعام التى تقدمينها إليك طريقة عمل اللازانيا ب3 طرق  سريعه وفقا لموقع ministbaker ولا تترددى فى تجربتها
 
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لازانيا البطاطس
سوف تحتاجين:

3 حبات بطاطس كبيرة
3-4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
قليل من الملح
قليل من الفلفل الأسود
1/3 كوب عصير ليمون
أوراق الريحان
1 ملعقة كبيرة من الأوريجانو المجفف
جبنة البارميزان

كيفية  تجهيزها:

. لعمل الريكوتا ، اخلطي التوفو وزيت الزيتون والملح والفلفل وعصير الليمون والريحان والأوريجانو في الخلاط. يجب أن تحصلي على قوام ناعم مع قطع الريحان ثم قشرى البطاطس وقطّعها إلى دوائر رفيعة.

 نأخذ صحن مستطيل عميق ونضع البطاطس في طبقة واحدة.

. ضعي طبقة من البطاطس وضعي الريكوتا فوقها. موزعة بالتساوي.

- وزعي طبقة ثانية من البطاطس ثم أضيفي المزيد من الريكوتا. في الأعلى ، أضيفي طبقة ثالثة من البطاطس واسكبيها على الريكوتا. أخيرًا ، انتهي بطبقة عليا من البطاطس.

-غطي الطبق بورق الألمنيوم واخبزيه لمدة 50 دقيقة و نأخذ اللازانيا من الفرن ونترك الطبق يبرد قليلًا و أضيفى الصلصة.

لازانيا اللحم المفروم والجبن

المكونات :

1. شرائح لازانيا

2. 500 جرام لحم مفروم

3. حبتا بصل مفروم

4. حبتا ثوم مفروم

5. كوب جبنة موتزاريلا مبروشة

6. 1/2كوب جبنة بارميزان مبروشة

7. كوب صلصة طماطم

8. ملعقة كبيرة معجون طماطم

9. 100 جرام زبدة

10. ملعقة صغيرة ريحان

11. 1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود

12. رشة ملح

طريقة تحضير البشاميل

1. كوب دقيق

2. 4 أكواب لبن

3. 150 جرام زبدة

4.1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

5.1/2 ملعقة صغيرة ملح


طريقة عمل اللازانيا

1. يتم تحضير البشاميل من خلال وضع إناء على النار، ثم نذوب فيه مكعبات الزبد، ونضيف الدقيق، ويقلب بملعقة خشب حتى يتشرب كل الزبد.

2. نضع الحليب تدريجيًا مع التقليب أثناء سكبه، حتى لا تأتى كتل داخل البشاميل، وعندما يصبح الخليط متجانس نغلق النار ونضع الفلفل الأسود والملح

3. أما بالنسبة لحشوة اللازانيا، فنضع وعاء آخر على النار، ونذوب فيه مكعبات الزبدة، ثم يضاف البصل والثوم المفروم ويقلى حتى يذبل.

4. تضاف اللحمة وتقلى حتى يتغير لونها، ثم نتبلها بالقرفة، والفلفل الأسود والملح، وتقلب جيدًا.

5. نضيف صلصة ومعجون الطماطم، ونضع الماء على اللحمة وتترك على نار هادئة مع التحريك، حتى تنضج اللحمة كليًا ونرفعها من على النار.

6. نحضر صينية فرن زجاجية، ونسكب طبقة من البشاميل، تغطى بطبقة من شرايح اللازانيا، وتوزع فوقها طبقة من الحشوة ثم طبقة اخرى من البشاميل وفوقها طبقة من جبنة الموتزاريلا، تكرر العملية حتى تنتهى الكمية.

7. رش الجبن البارميزان على الوجه، ثم ندخل الصينية إلى الفرن، وتترك لمدة ما بين 25 إلى 30 دقيقة.



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