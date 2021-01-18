الكوليسترول.. كيف تخفضه دون أدوية خلال أيام

1. اللوز

2. فول الصويا

يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول إضافة فول الصويا إلى نظامهم الغذائي ، لأنه غني بالبروتينات النباتية. يحتوي على مستويات عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول السيئ. يمكن أن يساعد تناول حصة إلى حصتين من فول الصويا يوميًا في حمايتك من أمراض القلب التاجية

3. بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على الألياف القابلة للذوبان والقشور وأحماض أوميجا 3 الدهنية. وفقا لدراسة في التغذية والتمثيل الغذائي ، يمكن لشراب بذور الكتان خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار بنسبة 12 في المائة و 15 في المائة على التوالي [7] .

تظهر العديد من الدراسات أن تناول بذور الكتان يوميًا يمكن أن يقلل من الكوليسترول الكلي ومستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

4. بذور الحلبة

5. بذور الكزبرة





يمكن أن تساعد بذور الكزبرة في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارة بشكل كبير. اسلقي ملعقتين كبيرتين من بذور الكزبرة في كوب من الماء وصفي المرق بعد التبريد واشربه مرتين في اليوم.