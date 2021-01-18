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مرأة

الكوليسترول.. كيف تخفضه دون أدوية خلال أيام

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 أسلوب الحياة غير الصحي المتمثل في كثرة تناول الطعام بالخارج ، وعدم ممارسة الرياضة ، وتناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون ، وما إلى ذلك ، يزيد من خطر تعرض الشخص لارتفاع مستويات الكوليسترول ، إليك حيل سريعه تخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي؟ إليك  بعض الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1. اللوز
اللوز مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب والدهون المتعددة غير المشبعة والألياف التي تساعد على زيادة الكولسترول الجيد وخفض الكوليسترول السيئ. وجدت دراسة أن الاستهلاك اليومي للوز يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 3 إلى 19 في المائة

2. فول الصويا
يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول إضافة فول الصويا إلى نظامهم الغذائي ، لأنه غني بالبروتينات النباتية. يحتوي على مستويات عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول السيئ. يمكن أن يساعد تناول حصة إلى حصتين من فول الصويا يوميًا في حمايتك من أمراض القلب التاجية

3. بذور الكتان
تحتوي بذور الكتان على الألياف القابلة للذوبان والقشور وأحماض أوميجا 3 الدهنية. وفقا لدراسة في التغذية والتمثيل الغذائي ، يمكن لشراب بذور الكتان خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار بنسبة 12 في المائة و 15 في المائة على التوالي [7] .
تظهر العديد من الدراسات أن تناول بذور الكتان يوميًا يمكن أن يقلل من الكوليسترول الكلي ومستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

4. بذور الحلبة
بذور الحلبة ، والمعروفة أيضًا باسم بذور الميثي ، لها خصائص طبية وهي مصدر جيد للخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسكري. يلعب المركب الرئيسي في الحلبة المسمى الصابونين دورًا في خفض نسبة الكوليسترول الضار

5. بذور الكزبرة

يمكن أن تساعد بذور الكزبرة في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارة بشكل كبير. اسلقي ملعقتين كبيرتين من بذور الكزبرة في كوب من الماء وصفي المرق بعد التبريد واشربه مرتين في اليوم.

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