مثالية لفصل الشتاء.. لازانيا بطريقة جديدة

تعد اللازانيا هي الطبق المثالي للغداء أو العشاء خلال موسم الشتاء فهي لذيذة وشهية للغاية و تحتاج إلى قدر كبير من الوقت والمكونات.
إليك وفقا لموقع ministbaker وصفات فريدة لأشهى أنواع اللازانيا ، والتي ليس من الصعب طهيها في المنزل.
لازانيا البطاطس
سوف تحتاجين:
3 حبات بطاطس كبيرة
3-4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
قليل من الملح
قليل من الفلفل الأسود
1/3 كوب عصير ليمون
أوراق الريحان
1 ملعقة كبيرة من الأوريجانو المجفف
جبنة البارميزان
للصلصة (إذا كنت ترغب في صنعها بنفسك):
1/2 كوب زيت زيتون
ريحان مفروم
2 فص ثوم
قليل من الملح
قليل من الفلفل الأسود
ماء
(20 جم) جبن بارميزان.
كيفية تجهيزها:
1. سخن الفرن مسبقًا إلى190 درجة مئوية).
2. لعمل الريكوتا ، اخلطي التوفو وزيت الزيتون والملح والفلفل وعصير الليمون والريحان والأوريجانو في الخلاط. يجب أن تحصلي على قوام ناعم مع قطع الريحان.
3. قشر البطاطس وقطّعها إلى دوائر رفيعة.
4. نأخذ صحن مستطيل عميق ونضع البطاطس في طبقة واحدة.
5. ضعي طبقة من البطاطس وضعي الريكوتا فوقها. موزعة بالتساوي.
6. وزعي طبقة ثانية من البطاطس ثم أضيفي المزيد من الريكوتا. في الأعلى ، أضيفي طبقة ثالثة من البطاطس واسكبيها على الريكوتا. أخيرًا ، انتهي بطبقة عليا من البطاطس.
7. غطي الطبق بورق الألمنيوم واخبزيه لمدة 50 دقيقة.
8. ثم أزيلي ورق الألمنيوم واخبزي لمدة 10 دقائق أخرى.
9. أثناء تحضير اللازانيا ، اخلطي مكونات الصلصة في الخلاط: زيت زيتون ، ريحان و 2 فص ثوم. ثم نضيف الجبن والملح والفلفل ونخلطهم في الخلاط مرة أخرى. أضف القليل من الماء.
10. نأخذ اللازانيا من الفرن ونترك الطبق يبرد قليلًا.
11. أضيفى الصلصة.
12. استمتع باللازانيا اللذيذة.
إليك وفقا لموقع ministbaker وصفات فريدة لأشهى أنواع اللازانيا ، والتي ليس من الصعب طهيها في المنزل.
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لازانيا البطاطس
سوف تحتاجين:
3 حبات بطاطس كبيرة
3-4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
قليل من الملح
قليل من الفلفل الأسود
1/3 كوب عصير ليمون
أوراق الريحان
1 ملعقة كبيرة من الأوريجانو المجفف
جبنة البارميزان
للصلصة (إذا كنت ترغب في صنعها بنفسك):
1/2 كوب زيت زيتون
ريحان مفروم
2 فص ثوم
قليل من الملح
قليل من الفلفل الأسود
ماء
(20 جم) جبن بارميزان.
كيفية تجهيزها:
1. سخن الفرن مسبقًا إلى190 درجة مئوية).
2. لعمل الريكوتا ، اخلطي التوفو وزيت الزيتون والملح والفلفل وعصير الليمون والريحان والأوريجانو في الخلاط. يجب أن تحصلي على قوام ناعم مع قطع الريحان.
3. قشر البطاطس وقطّعها إلى دوائر رفيعة.
4. نأخذ صحن مستطيل عميق ونضع البطاطس في طبقة واحدة.
5. ضعي طبقة من البطاطس وضعي الريكوتا فوقها. موزعة بالتساوي.
6. وزعي طبقة ثانية من البطاطس ثم أضيفي المزيد من الريكوتا. في الأعلى ، أضيفي طبقة ثالثة من البطاطس واسكبيها على الريكوتا. أخيرًا ، انتهي بطبقة عليا من البطاطس.
7. غطي الطبق بورق الألمنيوم واخبزيه لمدة 50 دقيقة.
8. ثم أزيلي ورق الألمنيوم واخبزي لمدة 10 دقائق أخرى.
9. أثناء تحضير اللازانيا ، اخلطي مكونات الصلصة في الخلاط: زيت زيتون ، ريحان و 2 فص ثوم. ثم نضيف الجبن والملح والفلفل ونخلطهم في الخلاط مرة أخرى. أضف القليل من الماء.
10. نأخذ اللازانيا من الفرن ونترك الطبق يبرد قليلًا.
11. أضيفى الصلصة.
12. استمتع باللازانيا اللذيذة.