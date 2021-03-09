اكتشف أفضل وقت لتناول الفيتامينات

يتناول البعض مكملات الفيتامينات والمعادن أملًا في تحسين الصحة العامة او المساعدة فى علاج مشكلة صحية ناتجة عن نقص احد الفيتامينات او العناصر الغذائية المفيدة.





ولكي تتمكن من الحصول على اقصى استفادة من تلك الادوية التى تتناولها يجب أن تعرف الوقت المناسب لتناولها فى اليوم .





ووفقا لموقع " webmd" يختلف الميعاد حسب نوع الفيتامينات أو المعادن التي تتناولها وأيضًا ما إذا كنت تتناول أي أدوية موصوفة.





يمكنك تناول الفيتامينات المتعددة والفيتامينات الفردية القابلة للذوبان في الماء مثل مجموعة B في أي وقت ، مع أو بدون طعام ، لذا فإن تناولها أول شيء في الصباح أمر جيد ويمكن أن يساعدك في التعود على تناولها بانتظام.

تناول فيتامينات فردية قابلة للذوبان في الدهون مثل A و E مع الطعام ، مثل تناول العشاء ، لمساعدة جسمك على امتصاص الفيتامين وتجنب الغثيان الذي يمكن أن تسببه تلك الفيتامينات عند تناولها على معدة فارغة أو فى الصباح .

اما فى حالة تناول عقاقير الستاتين أو أدوية الغدة الدرقية أو المضادات الحيوية ، فاسأل طبيبك أو الصيدلي عما إذا كنت بحاجة إلى تناول مكملاتك بعد ساعات قليلة من تناول الأدوية لتجنب أي تفاعلات.

إذا كنت تتناول مكملات متعددة الفيتامينات ومكملات فردية ، مثل الكالسيوم ، فافصل بينها بضع ساعات حتى يتمكن جسمك من امتصاصها بالكامل.

تحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كنت تحتاج حقًا إلى تناول مكملات الفيتامينات أو المعادن، لا يوجد دليل علمي يثبت أن هذه المنتجات تطيل عمر البالغين الذين يتناولونها ؛ في الواقع ، فإن تناول الكثير من الفيتامينات التي تذوب في الدهون يمكن أن يجعلك مريضًا جدًا. لا يحتاج معظم البالغين إلى تناول المكملات إلا إذا كانوا يعانون من نقص في عنصر غذائي معين ، مثل الكالسيوم.

في هذه الحالات ، يجب أن تحاول أولًا الحصول على المزيد من العناصر الغذائية من مصادر الطعام. ولكن إذا كان ذلك صعبًا ، كما هو الحال في حالة فيتامين د ، فقد يكون تناول المكملات الغذائية مناسبًا.



