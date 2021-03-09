حسام حسن يعلن عن تشكيلة الاتحاد لمواجهة زعيم الفلاحين

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة غزل المحلة في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.









وجاء التشكي كالتالي:

حراسة المرمي:محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، عبدالغني محمد، السيد سالم

خط الوسط:عمار حمدي، خالد الغندور، فوزي الحناوي، مانجا

الهجوم: اوكوي، رزاق سيسيه، روماريو.









علي دكة البدلاء:

صبحي سليمان، مروان عطية،صبري رحيل،حسام عاشور،مروان النجار،محمد الصباحي،احمدحجي،احمد راشد، هشام صلاح.







