30 مارس نهاية المهلة .. تطبيق غرامة 1500 جنيه على مخالفي عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون

ناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى تجنبًا للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة والتى تنتهى فى ٣٠ مارس الجاري.









وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من تقديم طلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.









وحدد القانون عقوبة مخالفي الملصق الالكتروني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.









ويلزم القانون ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.













وتنص المادة (11) من القانون تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا تسري عقوبات المركبات المخالفة إلا بعد انقضاء تلك المدة.









كما تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.



