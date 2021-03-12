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محافظات

الآلاف يودعون الحاجة "زينب" المتبرعة بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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همت الحسينى
ودع الالاف من أهالي منية سندوب والقرى المجاورة فى المنصورة الحاجة زينب مصطفى الملاح التى توفت اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ ٩٧عاما هذه السيدة الكفيفة الوطنية و التي سبق أن تبرعت بـ"قرطها الذهبي" لصندوق تحيا مصر عام ٢٠١٤ واستقبلها الرئيس السيسى بقصر الرئاسة لتكريمها.

جرى دفن الحاجة زينب مصطفى بمدافن الأسرة بالقرية فيما لم يحضر محافظ الدقهلية الجنازة .

 ونعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاجة زينب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر" رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها.
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