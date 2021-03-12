وكفى الله المؤمنين شر القتال.. خالد الجندي يكشف صحة المقولة.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن هناك كلمة انتشرت على ألسنة الناس ولكنها ليست صحيحة.





وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، عن "الشهيد في الإسلام"، أن البعض يتحاورون مع بعضهم وأثناء الحوار يقول أحدهم "وكفى الله المؤمنين شر القتال" مؤكدا أن هذه الكلمة لا توجد في القرآن إطلاقا.





وتابع: هذه الجملة جرت على ألسنة الناس ولابد أن يغيروه ، منوها أن الله لم يصف القتال بأنه شر ، بل نصت الآية "وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ"، لأن القتال يكون دفاعا عن الأوطان لا يمكن أن يكون شرا بل دفاعا عن المبادئ ولقمة العيش وموارد الرزق وأسباب الحياة، بل يكون الشر في تركه.





وأكد أن المرء يضطر إلى القتال اضطرارا للحفاظ على وطنه ونفسه فيقول الله "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ".



