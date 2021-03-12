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ديني

وكفى الله المؤمنين شر القتال.. خالد الجندي يكشف صحة المقولة.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:31 م
وكفى الله المؤمنين
وكفى الله المؤمنين شر القتال.. خالد الجندي يكشف صحة المقولة
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن هناك كلمة انتشرت على ألسنة الناس ولكنها ليست صحيحة.

وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، عن "الشهيد في الإسلام"، أن البعض يتحاورون مع بعضهم وأثناء الحوار يقول أحدهم "وكفى الله المؤمنين شر القتال" مؤكدا أن هذه الكلمة لا توجد في القرآن إطلاقا.

وتابع: هذه الجملة جرت على ألسنة الناس ولابد أن يغيروه ، منوها أن الله لم يصف القتال بأنه شر ، بل نصت الآية "وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ"، لأن القتال يكون دفاعا عن الأوطان لا يمكن أن يكون شرا بل دفاعا عن المبادئ ولقمة العيش وموارد الرزق وأسباب الحياة، بل يكون الشر في تركه.

وأكد أن المرء يضطر إلى القتال اضطرارا للحفاظ على وطنه ونفسه فيقول الله "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ".

حضر الخطبة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من قادة القوات المسلحة.
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