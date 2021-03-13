تسليم شقق مشروع "JANNA" للفائزين بها بالمركز الترفيهى بالمنيا الجديدة..غدا

الأحد





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وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة (8)، من يوم 30/5/2021 : 3/6/2021، ووحدات العمارة (10)، من يوم 6/6/2021 : 10/6/2021، ووحدات العمارة (12)، من يوم 13/6/2021 : 17/6/2021، ووحدات العمارة (13)، من يوم 20/6/2021 : 24/6/2021، ووحدات العمارة (20)، من يوم 27/6/2021 : 29/6/2021، ووحدات العمارة (19)، من يوم 4/7/2021 : 8/7/2021، ووحدات العمارتين (21 – 22)، من يوم 11/7/2021 : 15/7/2021، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الأيام من 25/7/2021 : 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة (8)، من يوم 30/5/2021 : 3/6/2021، ووحدات العمارة (10)، من يوم 6/6/2021 : 10/6/2021، ووحدات العمارة (12)، من يوم 13/6/2021 : 17/6/2021، ووحدات العمارة (13)، من يوم 20/6/2021 : 24/6/2021، ووحدات العمارة (20)، من يوم 27/6/2021 : 29/6/2021، ووحدات العمارة (19)، من يوم 4/7/2021 : 8/7/2021، ووحدات العمارتين (21 – 22)، من يوم 11/7/2021 : 15/7/2021، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الأيام من 25/7/2021 : 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة المنيا الجديدة، سيبدأ يوم غداالموافق 14 مارس 2021، فى تسليم الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، بالمركز الترفيهى للمدينة، للفائزين بها، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس 29 يوليو 2021.ووفق بيان للوزارة قال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارتين (14 – 15)، من يوم 14/3/2021 : 18/3/2021، ووحدات العمارتين (16 – 17)، من يوم 21/3/2021 : 25/3/2021، ووحدات العمارتين (6 – 18)، من يوم 28/3/2021 : 1/4/2021، ووحدات العمارتين (4 – 5)، من يوم 4/4/2021 : 8/4/2021، ووحدات العمارة (2)، من يوم 11/4/2021 : 15/4/2021، ووحدات العمارة (3)، من يوم 18/4/2021 : 21/4/2021، ووحدات العمارة (1)، من يوم 25/4/2021 : 28/4/2021، ووحدات العمارتين (9 – 11)، من يوم 4/5/2021 : 11/5/2021، ووحدات العمارة (7)، من يوم 23/5/2021 : 27/5/2021.