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اقتصاد

تسليم شقق مشروع "JANNA" للفائزين بها بالمركز الترفيهى بالمنيا الجديدة..غدا

السبت 13/مارس/2021 - 03:06 ص
شقق جنة بالمنيا الجديدة
شقق جنة بالمنيا الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة المنيا الجديدة، سيبدأ يوم غدا الأحد الموافق 14 مارس 2021، فى تسليم الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، بالمركز الترفيهى للمدينة، للفائزين بها، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس 29 يوليو 2021.

ووفق بيان للوزارة قال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارتين (14 – 15)، من يوم 14/3/2021 : 18/3/2021، ووحدات العمارتين (16 – 17)، من يوم 21/3/2021 : 25/3/2021، ووحدات العمارتين (6 – 18)، من يوم 28/3/2021 : 1/4/2021، ووحدات العمارتين (4 – 5)، من يوم 4/4/2021 : 8/4/2021، ووحدات العمارة (2)، من يوم 11/4/2021 : 15/4/2021، ووحدات العمارة (3)، من يوم 18/4/2021 : 21/4/2021، ووحدات العمارة (1)، من يوم 25/4/2021 : 28/4/2021، ووحدات العمارتين (9 – 11)، من يوم 4/5/2021 : 11/5/2021، ووحدات العمارة (7)، من يوم 23/5/2021 : 27/5/2021.

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وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة (8)، من يوم 30/5/2021 : 3/6/2021، ووحدات العمارة (10)، من يوم 6/6/2021 : 10/6/2021، ووحدات العمارة (12)، من يوم 13/6/2021 : 17/6/2021، ووحدات العمارة (13)، من يوم 20/6/2021 : 24/6/2021، ووحدات العمارة (20)، من يوم 27/6/2021 : 29/6/2021، ووحدات العمارة (19)، من يوم 4/7/2021 : 8/7/2021، ووحدات العمارتين (21 – 22)، من يوم 11/7/2021 : 15/7/2021، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الأيام من 25/7/2021 : 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
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