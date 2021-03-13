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توك شو

لو أنت الهضبة أنا الوحش.. عبدالباسط حمودة يكشف تفاصيل أزمته مع عمرو دياب.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 12:25 ص
عبدالباسط وعمرو دياب
عبدالباسط وعمرو دياب
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محمد القاضي
حل حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، في حلقة المواجهة الساخنة ببرنامج "واحد من الناس" المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وكشف "حمودة"، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس"، عن خلافه مع المطرب "عمرو دياب"، قائلا: "عمرود دياب من المطربين القلائل".

وأشار: "تصريح لو عمرو دياب الهضبة أنا الوحش مقولتهوش، كله من السوشيال ميديا"، مؤكدا: "عمرو دياب أخ عزيز علينا كلنا.. بس أنا مش حافظ حاجه لعمرو دياب".

وعن رأيه في مغني المهرجانات حمو بيكا رد قائلا: "حمو بيكا بياكل عيش، وهو قال لي أنا مش بغني أنا باكل عيش يا عم عبدالباسط"، مردفا: "والفنان هاني شاكر طيب مش بيحب يأذي حد".

وأشار: "الأغنية الشعبية فارضه نفسها ولا تموت.. وكله بياكل عيش وكله بيرزق، لإن كل حاجه بتاعة ربنا".
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