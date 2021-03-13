سكان إمبابة يطالبون بتوفير صناديق قمامة فى المناطق الحيوية

أرسل القارئ حافظ عابد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود أماكن لتجميع القمامة.





وقال في شكواه: « نعاني نحن من عدم وجود اماكن لتجميع القمامة وخصوصا شارع الجيش وطريق النصر بجوار تأمينات امبابة اصبح هناك معاناة لنا كمواطنين للتخلص من القمامة مما تسبب في انتشار القمامة في كل مكان بالمنطقة مما يمكن أن يتسبب في انتشار الأمراض والروائح الكريهة».





وناشد المسؤولين باسم كل عقار وشقة ومواطن من قاطنى هذه المنطقة توفير اماكن تجمع فيها القمامة ولكم كل احترام وتقدير.









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