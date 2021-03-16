بهدف نظيف .. الزمالك يُضعف آماله في بلوغ ربع النهائي بهزيمة مريرة أمام الترجي بأفريقيا.. صور

تجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.





سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.





فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.





ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي الزمالك من أجل تسجيل هدف مبكر، لكن سرعان من تماسك دفاع الترجي ورد بهجمة خطرة فى الدقيقة 14 من زمن المباراة ، بعد توغل من الهوني داخل منطقة الجزاء ومر من أحمد عيد وحول الكرة عرضية كادت تنتهي بتسديدة من داخل المنطقة لكن الونش أبعد الكرة.





ويعتمد كارتيرون في أول مباراة له خلال ولايته الثانية مع الزمالك بعد عودته للقلعة البيضاء على المهاجم الشاب أسامة فيصل كرأس حربة في مواجهة الترجي.





ولم يشكل الزمالك أي خطورة على مرمى الترجي في أول 20 دقيقة من المباراة، وسط استحواذ أكبر للفريق التونسي ، قبل أن ينجح جنش في انقاذ الزمالك من فرصة هدف للترجي بعدما خرج من مرماه في توقيت مميز وأمسك بتمريرة الهوني قبل أن تصل لمهاجم الترجي في الدقيقة 21.





وجاءت أول فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 36 من أحداث المباراة، ركلة ركنية لكن حارس الترجي ابعد الكرة عن مناطق الخطورة ، بعدها سدد أحمد سيد "زيزو" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى العارضة.





وانطلق حمدي الهوني من الجانب الأيمن للزمالك، وكاد أن يفتتح أهداف الترجي في الدقيقة 40 لولا براعة جنش الذي أبعد الكرة لركلة ركنية، وواصل جنش تألقه ومنع الترجي من فرصة هدف في الدقيقة 41 من أحداث المباراة.





ضغط الزمالك في الدقيقة الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول، وحصل على 3 ركلات ركنية لكن في النهاية لم يستغل أي منهم بالشكل السليم، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.





الشوط الثاني





بدا الشوط بضغط من لاعبي الزمالك لمحاولة تسجيل هدف يحافظ على آماله فى الصعود للدور ربع النهائي ، لكن اصطدم ضغط لاعبي الفريق الأبيض بتمريرات مميزة ومتقنة من جانب لاعبي الترجي التونسي .





وأبعد فاروق بن مصطفى حارس الترجي تسديدة أشرف بنشرقي الخطيرة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 49 من أحداث المباراة ، بعدها انطلق حمدي الهوني في الدقيقة 63 وأرسل كرة عرضية لعبها ويليام مهاجم الترجي بضربة رأس لكنها مرت أعلى عارضة جنش.

وكاد فرجاني ساسي أن يتقدم للزمالك بضربة رأس، لكن حارس الترجي أمسك بالكرة، كما واصل جنش تألقه وأنقذ الزمالك من هدف محقق في الدقيقة 65 بالتعامل بشكل رائع مع انفراد لمهاجم الترجي، ثم فرصة للاعبه عبدالباسط، ليحافظ على شباكه نظيفة.

وانطلق حمدي النقاز في الدقيقة 73 من أحداث المباراة وأرسل كرة أرضية خارج منطقة الجزاء، سددها الهوني أرضية في شباك جنش، ليعلن تقدم الترجي بالهدف الأول.





بعدها انحصر اللعب فى منتصف الملعب فى محاولات دون جدوى من لاعبي الزمالك الى إدراك هدف التعادل لكن ، تفشل محاولات لاعبي الزمالك أمام دفاع الترجي المنظم .