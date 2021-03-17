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توك شو

كاملة بالنوبي .. محمد منير يغني الشمندورة .. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:30 ص
محمد منير
محمد منير
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البهي عمرو
أشعل المطرب الكبير محمد منير، حماس جمهور برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، تقديم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وذلك عندما غنى "الشمندورة " بالنوبي.

وقال المطرب الكبير محمد منير، إنه يحب الغناء باللغة النوبية، موضحًا أنه يغنى فى الخارج والداخل بالنوبي.

 وأضاف محمد منير خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي" :" أن المعظم لا يعلم معنى شمندورة" وكشف أن  شمندورة  تعنى المرشد والدليل.

ولفت إلى أن شمندورة هو من كان يعرف الطريق فى النيل، مؤكدًا أن الماضى لم تكن الكهرباء قد وصلت لجميع القري، ولذلك كان النيل فى الليل مظلم، فهذا المرشد كان يعلم أماكن ضيق النيل ووسعان النيل، و أماكن الصخور. 

و قامت الفنانة إسعاد يونس بالرقص على أغنية " الشمندورة"  لـ الكينج محمد منير، وتفاعلت إسعاد من الأغنية النوبية لـ محمد منير خلال استضافتها منير.

كما ألهب المطرب الكبير محمد منير،  حماس الجميع عندما غنى أغنية " يا بنت السلطان للفنان الكبير أحمد عدوية". 
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