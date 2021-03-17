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توك شو

محمد منير يشعل برنامج صاحبة السعادة بـ الجيرة والعشرة.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:29 ص
محمد منير
محمد منير
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البهي عمرو

أشعل المطرب الكبير محمد منير،  حماس جمهور صاحبة السعادة عندما غنى " الجيرة و العشرة" " زمانه ماشي بخطوة يضم .. زمنها كبرت وبقت أم .. و كلنا جيرة وعشرة وأهل وخلان".

وأضاف محمد منير خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي" :" هذه الأغنية من كلمات فؤاد حداد و ألحان عبد العظيم عويضة وكانت فى عام 1986".

وقال المطرب الكبير محمد منير، إن له ذكريات وقصصًا مميزة للغاية في شارع محمد على، موضحًا: "كنا بنروح نقبض من هناك". 

وأضاف محمد منير : "أن الكثير من الفنانين كانوا يتقابلون فى هذا الشارع، وأن الفنانة الكبيرة شريفة فاضل كانت داعمة له فى أي عمل يؤديه".

ولفت إلى أن أول أجر له كان 20 جنيهًا، ومن يد نبيل مهدي، فى كازينو شريفة فاضل.

وأشار إلى أن شريفة فاضل كانت تسكن فى أفضل العمائر بالقاهرة.

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