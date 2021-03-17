أخبار الفن.. تعليق شريف الدسوقي على شائعة دخوله مصحة نفسية.. اسم دينا الشربيني بالكامل وعمرها الحقيقي وتعرضها للخيانة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي:











تحتفل اليوم الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ36 وهى تعد إحدى النجمات التى قدمن عديدا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى اذاهن المشاهد خاصة فى الدراما.





دينا الشربيني هو اسمها المختصر من دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني، ولدت في 17 مارس عام 1985، في القاهرة، ودرست الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، وبعد تخرجها التحقت بورش عمل في التمثيل مع مروة جبريل، وورش عمل في مخارج الألفاظ مع الفنانة إيمان يونس.





في نوفمبر 2013، ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على دينا الشربيني في شقة بالزمالك في قضية تعاطي مخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عامًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، وقد قضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر 2014.





وكانت تعرضت دينا الشربينى إلى الخيانة من خطيبها بعد ان شاهدته يخونها مع صديقتها وهو ما اعترفت به مع الإعلامية راغدة شلهوب.

















في الفنان شريف الدسوقي في اتصال هاتفي مع صدى البلد ما تردد مؤخرا حول تحويله الي مصحة نفسية بسبب تعرضه إلى بعض المشكلات وتهديده بالانتحار.





وتابع الدسوقي في تصريحات خاصة لصدي البلد انه في طريقه الي النيابة العامة لتحرير محضر ضد مروجي الشائعة ، مؤكدا انه يستعد حاليا لتصوير ٣ أعمال درامية تعرض خلال شهر رمضان القادم.





وأضاف الدسوقي انه تحدث مع نقيب الممثلين اشرف زكي لإصدار بيان نفي تلك الشائعة ، خاصه وانه تم الزج باسم عائلته في الامر، مؤكدا أن تركيزه حاليا منصب في الاعمال التي سيقوم بتصويرها خاصة وان الأدوار المعروضة عليه في غايه الصعوبة.













حل الكينج محمد منير ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عى فضائية DMC مع الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء، وذلك بعد غياب طويل جدًا عن الظهور في البرامج التليفزيونية، وتحدث الكينج عن أبرز المحطات فى مسيرته الفنية، ونستعرض فى التقرير التالى أبرز تصريحات الفنان محمد منير.









أول أجر لـ الكينج محمد منير





قال الكينج محمد منير، إن له ذكريات وقصصًا مميزة للغاية في شارع محمد على، موضحًا: "كنا بنروح نقبض من هناك".





وأضاف منير: "أن الكثير من الفنانين كانوا يتقابلون فى هذا الشارع، وأن الفنانة الكبيرة شريفة فاضل كانت داعمة له فى أي عمل يؤديه"، ولفت إلى أن أول أجر له كان 20 جنيهًا، ومن يد نبيل مهدي، فى كازينو شريفة فاضل.





محمد منير : ألبوم شبابيك بيدرس في كلية التربية الموسيقي





قال محمد منير: "محدش يقدر ينسى الأغاني الوطنية التي تربينا عليها"، وتابع: "الغناء داخل الجامعة يلفظ أي شيء ضعيف في الموسيقى، ويتم اختيار المطربين الذين يغنون لوطنهم فقط بكلمات جيدة للغناء داخل الحرم الجامعي في الحفلات".





وأكمل الكينج : "ألبوم شبابيك واتكلمي يتم تدريسهما في كلية التربية الموسيقية"، مضيفا: "أنا كل يوم بزداد شهرة ونجاح على مر مشواري الفني منذ البدايات".













كشف المخرج محمد العدل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " ، عن وجود مشكلة تتعلق بالسماح لمطرب المهرجانات عمر كمال، بتصوير دوره الذى رشحه اليه فى مسلسله الجديد "بين السماء والارض " بسبب عدم عضويته فى نقابة المهن الموسيقية





وقال " العدل " : تواصل معي الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية ، وقال لي إن عمر كمال عنده مشكلة انه مش نقابي و انا كنت فاهم انه مقيد في نقابة الموسيقيين .. فهشوف ممكن اعمل ايه لكن الغريب هو كم الزعل من الخبر ان عمر كمال يمثل " .

وإضاف : علي فكرة احمد عدوية و حسن الاسمر و حكيم مثلوا و شعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع استاذ داوود عبد السيد ، و مكانش فيه مشكلة يعني ، اما الناس اللي بتقوللي ان انا منفذتش وعدي وقابلت الناس في ال casting "، مضيفا :" احنا جالنا اكتر من ٧ الاف شخص عايز يمثل .. سامع الرقم .. ٧ الاف و انا مش مسؤول ان فيه ناس اتصلت و مكتب ال casting مردش عليهم ، ده غير ان معايا اكتر من خمس ممثلين خريجين معهد فنون مسرحية و ووجوه جديدة مش خريجين المعهد و بيمثلوا لاول مرة" .



