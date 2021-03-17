أزمة تهدد مشاركة عمر كمال فى مسلسل بين السماء والأرض

كشف المخرج محمد العدل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " ، عن وجود مشكلة تتعلق بالسماح لمطرب المهرجانات عمر كمال، بتصوير دوره الذى رشحه اليه فى مسلسله الجديد "بين السماء والارض " بسبب عدم عضويته فى نقابة المهن الموسيقية .





وقال " العدل " : تواصل معي الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية ، وقال لي إن عمر كمال عنده مشكلة انه مش نقابي و انا كنت فاهم انه مقيد في نقابة الموسيقيين .. فهشوف ممكن اعمل ايه لكن الغريب هو كم الزعل من الخبر ان عمر كمال يمثل " .

وإضاف : علي فكرة احمد عدوية و حسن الاسمر و حكيم مثلوا و شعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع استاذ داوود عبد السيد ، و مكانش فيه مشكلة يعني ، اما الناس اللي بتقوللي ان انا منفذتش وعدي وقابلت الناس في ال casting "، مضيفا :" احنا جالنا اكتر من ٧ الاف شخص عايز يمثل .. سامع الرقم .. ٧ الاف و انا مش مسؤول ان فيه ناس اتصلت و مكتب ال casting مردش عليهم ، ده غير ان معايا اكتر من خمس ممثلين خريجين معهد فنون مسرحية و ووجوه جديدة مش خريجين المعهد و بيمثلوا لاول مرة" .