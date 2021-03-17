أجرأ تصريحات الكينج محمد منير مع صاحبة السعادة: بخاف من كاميرا الموبايل.. وأول أجر ليا 20 جنيها

الكينج محمد منير ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عى فضائية DMC مع الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء ، وذلك بعد غياب طويل جدًا عن الظهور في البرامج التليفزيونية، وتحدث الكينج عن أبرز المحطات فى مسيرته الفنية ، ونستعرض فى التقرير التالى أبرز تصريحات الفنان محمد منير . حلضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عى فضائية DMC مع الإعلامية إسعاد يونسالفنية









أول أجر لـ الكينج محمد منير





قال الكينج محمد منير، إن له ذكريات وقصصًا مميزة للغاية في شارع محمد على، موضحًا: "كنا بنروح نقبض من هناك".





وأضاف منير: "أن الكثير من الفنانين كانوا يتقابلون فى هذا الشارع، وأن الفنانة الكبيرة شريفة فاضل كانت داعمة له فى أي عمل يؤديه"، ولفت إلى أن أول أجر له كان 20 جنيهًا، ومن يد نبيل مهدي، فى كازينو شريفة فاضل.





محمد منير : ألبوم شبابيك بيدرس في كلية التربية الموسيقي





قال محمد منير: "محدش يقدر ينسى الأغاني الوطنية التي تربينا عليها"، وتابع: "الغناء داخل الجامعة يلفظ أي شيء ضعيف في الموسيقى، ويتم اختيار المطربين الذين يغنون لوطنهم فقط بكلمات جيدة للغناء داخل الحرم الجامعي في الحفلات".





وأكمل الكينج : "ألبوم شبابيك واتكلمي يتم تدريسهما في كلية التربية الموسيقية"، مضيفا: "أنا كل يوم بزداد شهرة ونجاح على مر مشواري الفني منذ البدايات".





محمد منير: لما وصلت محطة رمسيس زمان قلت "هبقى مطرب كبير"





الكينج محمد منير في حواره مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة: "لما وصلت محطة رمسيس زمان قلت أنا هبقى مطرب كبير ذو شأن في التمثيل والغناء". وأضاففي حواره مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة: "لما وصلت محطة رمسيس زمان قلت أنا هبقى مطرب كبير ذو شأن في التمثيل والغناء".









وتابع : "أبويا كان من كبار موظفي ديوان محافظة أسوان، وأبويا وأمي لم يحلما برغبتي في الغناء وكان وصمة لأي حد إن ابنه يبقى مغني زمان"، مضيفا: "إخواتي البنات يرعوني كثيرا حتى في فترة مرضي الأخيرة، ووجود إخواتي البنات معايا يعطيني معنى وكل فنانين مصر زاروني في الفترة الأخيرة".





محمد منير: وجودي في مصر يشعرني بأنني ملك وزعيم





طمأن محمد منير جمهوره عن حالته الصحية وقال: "أنا بخير وأنا حصان وأنا قوي بجمهوري والناس اللي بتحب محمد منير، مضيفا: كل من يحب محمد منير تعلم مني حب الوطن ورسالتي للأجيال الجديدة حب الوطن والشعب المصري الأصيل ".





وتابع محمد منير: "وجودي في مصر يشعرني أنني زعيم وملك وأحب أن ألمس تراب مصر".









محمد منير : كاميرا الموبايل بقت مقلقة





قال المطرب الكبير محمد منير، إن تجمعات الفنانين والنجوم فى الماضى كانت مميزة، موضحًا: "لما كنا بنتجمع عند أحد الأصدقاء كان يظهر المغني والملحن والممثل".





وأضاف: "أن التجمعات اليوم أصبحت ثقيلة الدم وأى مكان يتواجد به فنانون يتم تصويرهم"، ولفت إلى أن كاميرات الموبايل أصبحت اليوم مقلقة، وأكد أنه يقلق من كاميرا الموبايل.









محمد منير يشرح لـ صاحبة السعادة معنى شمندورة





قال المطرب الكبير محمد منير، إنه يحب الغناء باللغة النوبية، موضحًا أنه يغنى فى الخارج والداخل بالنوبي، وأضاف: "أن المعظم لا يعلم معنى شمندورة، وكشف أن شمندورة تعنى المرشد والدليل.





ولفت إلى أن شمندورة هو من كان يعرف الطريق فى النيل، مؤكدًا أن الماضى لم تكن الكهرباء قد وصلت لجميع القري، ولذلك كان النيل فى الليل مظلمًا، فهذا المرشد كان يعلم أماكن ضيق النيل ووسعان النيل، وأماكن الصخور.