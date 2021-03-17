في عيد ميلادها.. اسم دينا الشربيني بالكامل وعمرها الحقيقي وقصة خيانتها

تحتفل اليوم الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ36 وهى تعد إحدى النجمات التى قدمن عديدا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى اذاهن المشاهد خاصة فى الدراما.

دينا الشربيني هو اسمها المختصر من دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني، ولدت في 17 مارس عام 1985، في القاهرة، ودرست الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، وبعد تخرجها التحقت بورش عمل في التمثيل مع مروة جبريل، وورش عمل في مخارج الألفاظ مع الفنانة إيمان يونس.





في نوفمبر 2013، ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على دينا الشربيني في شقة بالزمالك في قضية تعاطي مخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عامًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، وقد قضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر 2014.

وكانت تعرضت دينا الشربينى إلى الخيانة من خطيبها بعد ان شاهدته يخونها مع صديقتها وهو ما اعترفت به مع الإعلامية راغدة شلهوب.

