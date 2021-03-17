في عيد ميلادها.. اسم دينا الشربيني بالكامل وعمرها الحقيقي وقصة خيانتها

تحتفل اليوم الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ36 وهى تعد إحدى النجمات التى قدمن عديدا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى اذاهن المشاهد خاصة فى الدراما.
دينا الشربيني هو اسمها المختصر من دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني، ولدت في 17 مارس عام 1985، في القاهرة، ودرست الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، وبعد تخرجها التحقت بورش عمل في التمثيل مع مروة جبريل، وورش عمل في مخارج الألفاظ مع الفنانة إيمان يونس.
في نوفمبر 2013، ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على دينا الشربيني في شقة بالزمالك في قضية تعاطي مخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عامًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، وقد قضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر 2014.
وكانت تعرضت دينا الشربينى إلى الخيانة من خطيبها بعد ان شاهدته يخونها مع صديقتها وهو ما اعترفت به مع الإعلامية راغدة شلهوب.
عادت دينا الشربيني بقوة للتمثيل في 2016 بمشاركتها في مسلسل “جراند أوتيل” مع عمرو يوسف، أحمد داود، أمينة خليل، محمد ممدوح، أنوشكا، سوسن بدر، وفي نفس العام شاركت بمسلسل “أفراح القبة” بطولة منى زكي، سوسن بدر، إياد نصار، جمال سليمان، صبا مبارك، رانيا يوسف.
وفي ذات العام أيضًا؛ شاركت في فيلم “هيبتا” بطولة ماجد الكدواني، عمرو يوسف، ياسمين رئيس، كما شاركت أيضًا في فيلم “كدبة كل يوم” مع عمرو يوسف، درة، وفي عام 2017 كانت فترة مزدهرة فنيًا لدينا الشربيني حيث شاركت في ثلاثة مسلسلات بأدوار بطولة، حيث شاركت في مسلسل “عشم إبليس”، و”خلصانة بشياكة”، و”حكايات بنات”، كما شاركت في فيلم “جواب اعتقال” لمحمد رمضان.