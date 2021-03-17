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فن

خاص| التعليق الأول من شريف الدسوقي بعد شائعة دخوله مصحة نفسية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:56 م
صدى البلد
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احمد البهى
نفي الفنان شريف الدسوقي في اتصال هاتفي مع صدى البلد ما تردد مؤخرا حول تحويله الي مصحة نفسية بسبب تعرضه إلى بعض المشكلات وتهديده بالانتحار. 

وتابع الدسوقي في تصريحات خاصة لصدي البلد انه في طريقه الي النيابة العامة لتحرير محضر ضد مروجي الشائعة ، مؤكدا انه يستعد حاليا لتصوير ٣ أعمال درامية تعرض خلال شهر رمضان القادم.

وأضاف الدسوقي انه تحدث مع نقيب الممثلين اشرف زكي لإصدار بيان نفي تلك الشائعة ، خاصه وانه تم الزج باسم عائلته في الامر، مؤكدا أن تركيزه حاليا منصب في الاعمال التي سيقوم بتصويرها خاصة وان الأدوار المعروضة عليه في غايه الصعوبة.


كان الفنان شريف الدسوقي قد تعرض الي أزمات خلال الفترة الماضية خاصة بعد عدم حصوله علي مستحقاته من احدي الاعمال ، وإصدار حكم قضائى من اول درجه بحبسه بسبب عدم سداد احدي الأقساط.
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