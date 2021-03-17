ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وعظة الوداع .. آخر كلمات البابا شنودة قبل وفاته.. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:22 م
البابا شنوده الثالث
البابا شنوده الثالث
Advertisements
مريم صليب
بصوت يغلب عليه التعب، وكأن الكلمات تخرج من فمه لوداع أحبائه، لم يعد لسانه قادرا على الحديث بشكل طبيعي كالسابق، فإن علامات المرض كانت تغلب على نبرة صوته، ، فقد كانت عظة الوداع للبابا شنوده الثالث  قبل وفاته مباشرة . 

تحل اليوم ذكرى وفاة البابا شنوده الثالث، الذي شهدت مصر حالة من الحزن و الألم يوم وداعه ، فقد كانت يوم مهيب، فقد كان للبابا شنوده الثالث مكانة خاصة في قلوب المصريين أقباطا ومسلمين،افتقدت مصر لقائه الأسبوعي منذ وفاته و يعيشون على ذكراه حتى الآن، 9 أعوام بدون صوت البابا شنوده في وعظته الاسبوعية . 

و كأنه يودع رعيته.. كانت العظة الأخيرة للبابا شنودة الثالث مختلفة جدا، مختلفة في كل شئ، من حيث أعداد الجمهور الذي كان ينتظر مجئ البابا للعظة رغم إشاعات مرضه عدم حضوره إلا أن المئات كانوا ينتظرونه في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية ، ليسمعوا صوته فقط .، و لكن أيضا ما كان لافت للنظر هو صوت البابا في العظة الأخيرة . 

شعر البعض بعد إنتهاء العظة أنها كانت كلمات البابا الأخيرة بسبب نبرة صوته الهادئة، و كلماته التي ينطقها بصعوبة لشدة ألمه و مرضه، و لكنه كان يحاول أن يكون صامدا أمام المرض لأجل أحبائه و لكن  كان المرض في أيامه الاخيرة قد وصل لأسوء مراحله .

جدير بالذكر أن أحد المصادر الكنسية كشفت عن مرض البابا شنودة الثالث بعد وفاته ، فقد كان مصابا بسرطان الرئة و الفشل الكلوي و كان يغسل الكلى 3 مرات اسبوعيا و عندما سافر للعلاج في الولايات المتحدة رفضلا الأطباء استمراره في العلاج لأنه لم يكن مفيدا على الإطلاق فلم يستجب جسده ، و عاد إلى مصر بعد اسبوعين فقط من العلاج بدلا من المدة التي كانت مقررة له و التي كانت  أشهر 





Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موعد آخر لقاء بينهما غير معروف .. وفاة طبيب بابا الفاتيكان متأثرا بإصابته بكورونا

البابا شنودة يروي موقفا طريفا عن القلقاس .. شاهد

حدث في مثل هذا اليوم .. ميلاد ياسمين صبري ورحيل فاروق نجيب

بعد صراع مع العدوى لـ16 يومًا.. مريض كورونا يتخلص من حياته.. تفاصيل

اليوم .. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية بعد توقفها أسبوعين

في ذكرى رحيله التاسعة .. الأنبا مكاريوس : مكانة البابا شنودة تزداد في قلوبنا

ترشيحاتنا

شوبير يكشف سر هزيمة الزمالك أمام الترجي التونسي ويوجه نصيحة

قضم جزءا من شفتيها .. كلب يهاجم شابة ويشوه وجهها .. شاهد

حكم فتح القبر على الميت ثاني يوم دفنه.. الإفتاء تجيب

وفاة ريم الغزالي نجمة ستار أكاديمي بعد صراع مع المرض

خبراء الصحة العالمية يؤكدون فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات كورونا

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس و الجامعات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة تحضير مشروب الفرابتشينو المثلج .. خطوة بخطوة

بـ الكاجوال.. هبة مجدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام