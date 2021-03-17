ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على رأسهم رمضان صبحي.. ضربات موجعة لـ بيراميدز أمام بطل تنزانيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:58 م
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
حسن العمدة
كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز أن الثنائي أحمد توفيق ومحمد حمدي تعرضا للإصابة خلال مباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره نامونجو بهدفين دون مقابل سجلهما رمضان صبحي وعمر جابر ليحافظ الفريق على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٦ نقاط من انتصارين على نكانا ونامونجو.

أوضح الطبيب أن توفيق يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيغيب على إثرها لمدة أسبوع عن الملاعب للعلاج والتأهيل، على أن يجري أشعة لمعرفة مدى قوة الإصابة.

أضاف المنيري أن محمد حمدي يعاني من إصابة قوية في منشأ العضلة الأمامية اليسرى تعرض لها في اللقاء ويحتاج لعلاج وتأهيل لمدة ١٠ أيام بسبب تلك الإصابة، على أن يجري أشعة هو الآخر خلال الساعات المقبلة.

وشدد طبيب الفريق، على أن رمضان صبحي مهاجم فريق الكرة تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية خلال مباراة نامونجو في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن اللاعب سيخضع لأشعة بمجرد وصول بعثة بيراميدز إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الخميس لتحديد مدى قوة وشدة الإصابة ومدة الغياب النهائية.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الصحة : تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

تعليق ناري من مدحت شلبي على رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون

إصابة رمضان صبحي.. واللاعب خارج حسابات منتخب مصر

إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا.. خاص

شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري‎

بتشغل أغاني مهرجانات.. محضر ضد مدرسة الرياض بالهرم بسبب مكبرات الصوت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. شاهد دينا الشربيني وياسمين رئيس في أحدث ظهور لهما

باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات

رسميا .. أسعار لادا جرانتا وبي واي دي F3 في مبادرة الإحلال