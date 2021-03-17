على رأسهم رمضان صبحي.. ضربات موجعة لـ بيراميدز أمام بطل تنزانيا

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز أن الثنائي أحمد توفيق ومحمد حمدي تعرضا للإصابة خلال مباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره نامونجو بهدفين دون مقابل سجلهما رمضان صبحي وعمر جابر ليحافظ الفريق على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٦ نقاط من انتصارين على نكانا ونامونجو.





أوضح الطبيب أن توفيق يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيغيب على إثرها لمدة أسبوع عن الملاعب للعلاج والتأهيل، على أن يجري أشعة لمعرفة مدى قوة الإصابة.





أضاف المنيري أن محمد حمدي يعاني من إصابة قوية في منشأ العضلة الأمامية اليسرى تعرض لها في اللقاء ويحتاج لعلاج وتأهيل لمدة ١٠ أيام بسبب تلك الإصابة، على أن يجري أشعة هو الآخر خلال الساعات المقبلة.



