بدون حذف أي شئ .. كيف تتخلص من المساحة الزائدة في هاتفك؟

يعانى الكثير من مستخدمى الهواتف الذكية من مشكلة عدم كفاية المساحة التخزينية لديهم عند تحميل تطبيقات جديدة أو عند تخزين صور حديثة إلى هواتفهم مما يضطرهم فى بعض الأحيان إلى مسح صور أخرى بديلة للصور الحديثة وكذلك تطبيقات أو ملفات مهمة، مما يعرض هذه الصور والملفات لخطر الضياع.





بحسب موقع Techlicious فإن هناك عدد من الخطوات التى تمكن المستخدمين من تحميل صور أو تطبيقات دون حذف الملفات المهمة الموجودة على هواتفهم أو حذف أى شئ يذكر على هواتفهم .









- استخدام تطبيقات لضغط البيانات الموجودة على الهاتف لتصبح أقل من حجمها الحقيقى





ويمكنك استخدام تطبيقات مثل تطبيق Tap Cleaner ، و تطبيق SD Maid ، وتطبيق CCleaner ، حيث تعمل هذه التطبيقات على التخلص من الملفات غير المرغوب فيها واستعادة مساحة التخزين الخاصة بك، ويمكنه أيضًا اكتشاف الملفات العالقة من التطبيقات غير المثبتة والملفات المكررة المحفوظة في أماكن مختلفة.





- استخدام المساحات التخزينية السحابية الموجودة على هواتف أندرويد وآيفون





ويمكن لمستخدمى أندرويد رفع وتحميل كل الصور الموجودة على هاتفهم إلى Google Photos ، أما مستخدمى هواتف آيفون يمكنهم رفع الصور والملفات إلى iCloud وحذفها بالكامل من على هواتفهم وتحميلها فقط مرة أخرى عند احتياجهم لها.





- تزويد سعة تخزينية إضافية لهاتفك





ويمكنك إضافة سعة تخزينية إضافية لهاتف من خلال شراء بطاقة microSD لتوسعة المساحة التخزينية لهاتفك إلى 128 و 256 و 512 جيجابايت وغيرها إلى هاتفك، إذا كان هاتفك يتوافق مع بطاقات microSD .





- تصوير مقاطع فيديو منخفضة الدقة





يمكن للعديد من الهواتف المتطورة التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K، وتكون مقاطع الفيديو عالية الدقة أكثر وضوحًا وذات تفاصيل أدق ، لكن الفيديو عالي الدقة يشغل مساحة تخزين أكبر بكثير من مقاطع الفيديو عالية الدقة أو مقاطع الفيديو عالية الدقة. وإذا لم تكن بحاجة إلى مقاطع فيديو بدقة 4K أو جودة عالية عموما ، قم بضبط الكاميرا على التقاط الصور بدقة أقل لتوفير مساحة التخزين.



