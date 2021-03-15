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تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. كيف تحذف كل إيميلاتك على Gmail نهائيا؟

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:06 ص
بخطوات بسيطة.. كيف
بخطوات بسيطة.. كيف تحذف كل إيميلاتك على Gmail نهائيا
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ندى على
نتلقى العشرات من سائل البريد الإلكترونى أو الإيميلات يوميا على تطبيق Gmail حيث يكون أغلبها إيميلات غير مهمة أو إيميلات ترويجية للإعلانات أو غيرها مما يؤثر سلبا على رؤية ومتابعة الإيميلات الأخرى المهمة التى تتعلق بالعمل أو الدراسة أو غيرها. 

وبحسب موقع Tom's Guide   فإن الأعداد الهائلة من الإيميلات تستغرق مساحة التخزين المجانية الموجودة في Gmail والتى من الممكن أن تؤثر على الإيميلات المهمة، لذلك هناك عدد من الخطوات التى يجب اتباعها لمسح كل إيميلاتك غير المهمة على Gmail : 

1- حدد فئة البريد الإلكتروني الذي تريد حذفه

ويقسم Gmail رسائل البريد الإلكتروني إلى الفئات الأساسية والاجتماعية والترويجية، الأمر الذى يسهل على المستخدمين عند حذف فئة كاملة، لذلك اضغط على الفئة التى تريد حذفها. 

2- اضغط على خانة الاختيار لتحديد الكل

يقع بين شريط البحث وتحديد علامة التبويب مربع اختيار صغير مظلل أعلاه،  ضع علامة عليه ، وسيتم تحديد كل بريد إلكتروني على الصفحة، ولكن إذا كان لديك أكثر من 50 رسالة بريد إلكتروني تريد حذفها ، فعليك اتباع الآتى : 

3- أضف رسائل البريد الإلكتروني غير المعروضة على الصفحة

بمجرد الضغط على مربع الاختيار ، سيتم تحديد كل شيء على الصفحة باستثناء إعلانات البريد الوارد ، ولكن سيظهر أيضًا نص يمكن فقدانه بسهولة أعلى علامة التبويب المحددة حدد جميع محادثات X في العروض الترويجية ,اضغط على الجملة الثانية وسيتم تمييز كل شيء في الفئة على أنه جاهز للحذف.

4 - اضغط على زر الحذف

اضغط على الرمز الرابع أسفل شريط البحث وشكله مثل سلة المهملات، وستظهر لك نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت متأكدًا من رغبتك في حذف العديد من الرسائل الإلكترونية . 

5 - في انتظار التأكيد

إذا كان لديك الكثير من رسائل البريد الإلكتروني ، فسيستغرق ذلك بعض الوقت. 

6 - قم بتفريغ سلة المهملات وكرر العملية مع علامات التبويب الأخرى

ويجب معرفة أن رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة ستبقى في مجلد المهملات لمدة 30 يومًا قبل أن تحذفها جوجل فعليًا.


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