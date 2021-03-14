فى حالة الضياع أو السرقة .. كيف تغلق الهاتف الأندرويد وتحذف جميع البيانات عن بعد

هناك العديد من الحالات التي نفقد فيها هواتفنا، في منازلنا أو فى العمل عندما لا نتذكر آخر مكان لاحتفاظنا بها ، وفي بعض الأحيان يتم سرقتها أو ضياعها أثناء خروجنا، ويواجه مالكو الهواتف الذكية الذين يتعرضون لضياع هواتفهم أو سرقتها مشكلة كبيرة ليس بسبب سرقة هواتفهم وإنما لسرقة بيناتهم الشخصية الأمر الذى يعرضهم للخطر.





وحسب موقع Gadgets Now هناك العديد من الطرق التى يمكن بها التحكم فى هواتفنا عن بعد وبالتالى محو كل البيانات الموجودة عليها للسيطرة على الأمر عند سرقة الهاتف أو ضياعه، حتى لا يتسبب الأمر فى مشكلة كبيرة.





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- ومن أجل العثور على هاتفك الأندرويد أو غلقه أو مسح البيانات الموجودة عليه ، هناك بعض المتطلبات الأساسية المطلوبة، حيث يجب تشغيل الهاتف ، و يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام حسابه على جوجل ، ويجب أن يكون المستخدم متصلًا ببيانات الهاتف أو Wi-Fi ،بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون مرئيًا على Google Play ، ويجب أن يكون إعداد الموقع قيد التشغيل ، بالإضافة إلى تم تشغيل تطبيق Find My Phone أو العثور على جهازي، ثم بعدها قم بالآتى :





- ادخل على android.com/find وقم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك ، وعلى غرار الحساب المستخدم على الهاتف بمجرد تسجيل الدخول ، سترى هاتفك في أعلى الزاوية اليسرى، وإذا كان لديك عدة هواتف بنفس الحساب ، فاختر الهاتف الذي فقدته، حيث سيُظهر لك تفاصيل تتعلق بعمر البطارية ومتى تم الاتصال بها آخر مرة.





- ستعرض لك جوجل في نفس الوقت موقعًا تقريبيًا للهاتف على الخريطة، و إذا تعذر العثور على هاتفك ، فسترى آخر موقع معروف له ، إذا كان متاحًا.





- إذا كان الهاتف قريبًا منك وكنت تعرف المكان ، فيمكنك الانتقال إلى الموقع ثم تحديد خيار تشغيل الصوت لجعل هاتفك يرن لمدة خمس دقائق بدون توقف ، حتى إذا تم ضبطه على الوضع الصامت.





- إذا كان الهاتف موجودًا في منطقة غير معروفة ، يجب الاتصال بالشرطة التي ستطلب الرقم التسلسلي أو رمز IMEI.





- إذا كنت ترغب في قفل الشاشة ، فحدد خيار الجهاز الآمن، وسيتيح لك ذلك قفل هاتفك وتسجيل الخروج من حسابك على جوجل كما يمكنك أيضًا عرض رسالة ورقم هاتفك على شاشة القفل حتى يتواصل معك الباحث إذا اكتشف الهاتف قبلك .





- وإذا لم يكن لديك قفل يمكنك أيضًا اختيار تحديد الخيار الثالث محو بيانات الهاتف، حيث سيقوم بحذف جميع البيانات الموجودة على هاتفك نهائيًا وبعد المسح ، وإذا كان هاتفك غير متصل بالإنترنت ، فسيبدأ المسح عندما يكون متصلًا، وسيؤدى هذا إلى منع أى شخص من الوصول إلى أي بيانات على هاتفك.







