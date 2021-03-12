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تكنولوجيا

بعد سنوات من سرقة الحسابات.. نتفليكس فى طريقها لحظر مشاركة كلمات المرور

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:01 م
نتفليكس فى طريقها
نتفليكس فى طريقها لحظر مشاركة كلمات المرور
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ندى على
كشفت تقارير أن خدمة البث التليفزيونى Netflix نتفليكس تختبر ميزة جديدة ستمكنها من الحد من مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين، والتى أدت إلى عدم دفع المشتركين مقابل حساباتهم الخاصة على مدار سنوات منذ إطلاق المنصة. 

وبحسب موقع Business Insider  فإن نتفليكس ستبدأ في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أحد أقدم التقاليد في عمليات الاشتراك وهى  مشاركة كلمات المرور مع المستخدمين الآخرين، حيث سيتم توجيه المستخدمين بعد ذلك إما للتحقق من الحساب باستخدام نص أو رمز بريد إلكتروني أو بدء الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا فقط.  


وصرح متحدث باسم نتفليكس للموقع إن الاختبار مصمم للمساعدة في ضمان أن الأشخاص الذين يستخدمون حسابات نتفليكس  سيكون مصرح لهم استخدام الخدمة فقط. 

وبدأت الشركة بالفعل في اختبار تحذير لمنع المستخدمين الآخرين عند محاولتهم استخدام حساب نتفليكس يخص شخصًا آخر خارج الأسرة، حيث سيكون التحذير عبارة عن "إذا كنت لا تعيش مع مالك هذا الحساب ، فأنت بحاجة إلى حسابك الخاص لمتابعة المشاهدة"، ومن ثم منع الشخص من استخدامه. 

وتحظر نتفليكس مشاركة كلمات المرور مع أشخاص خارج الأسرة في نطاق الشروط والأحكام الخاصة بها ، لكنها لم  خلال السنوات الماضية لم تتخذ أى قرارات من شأنها المنع المباشر للمستخدمين الآخرين الذين لا يحق لهم استخدام الاشتراك. 

ومؤخرا، أطلقت نتفليكس، ميزة Downloads for You لمستخدميها تتيح التحميل التلقائى للمحتوى المفضل للمشتركين فى الخدمة، بدون الاتصال الإنترنت للتتسهيل على المستخدمين مشاهدة المحتوى الذى يريدونه فى أى وقت وبدون الاتصال بالإنترنت، حيث سيمكنهم مشاهدة المحتوى المفضل من خلال تخصيصه أولا من على التطبيق. 

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