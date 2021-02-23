بدون الاتصال بالإنترنت.. نتفليكس تتيح ميزة لتحميل المحتوى المفضل تلقائيا

أطلقت خدمة البث التليفزيونى Netflix نتفليكس، ميزة جديدة لمستخدميها تتيح التحميل التلقائى للمحتوى المفضل للمشتركين فى الخدمة، بدون الاتصال الإنترنت.





وبحسب موقع Android Central فإن ميزة Downloads for You أو التحميلات من أجلك تسهل على المستخدمين مشاهدة المحتوى الذى يريدونه فى أى وقت وبدون الاتصال بالإنترنت، حيث سيمكنهم مشاهدة المحتوى المفضل من خلال تخصيصه أولا من على التطبيق.









وسيتمكن المستخدمون لأول مرة من تشغيل ميزة Downloads for You بتحديد مقدار مساحة التخزين التي يريدوا تخصيصها لحفظ هذه التنزيلات والاختيار ما بين 1 جيجا بايت أو 3 جيجا بايت أو 5 جيجا بايت.





ويجب أن يقوم المستخدمون بالاتصال بشبكة الواى فاى Wi-Fi عند تحديد المفضلات أو المحتوى الذى يريدون مشاهدته ، وستتم التنزيلات بعد ذلك عندما وستحتوي على عدد من التوصيات لمساعدة المستخدمين.





وبعد مشاهدة المحتوى المفضل يمكن حذفه من الجهاز لتوفيرالمزيد من مساحة التخزين في المرة التالية التي تقوم فيها بالاتصال بالواى فاى.





وتعتبر ميزة Downloads for You هي إضافة وليست بديلًا لميزة الوصول في وضع عدم الاتصال الحالية والمعروفة باسم التنزيلات الذكية، والتى تم إطلاقها لأول مرة في 2018 قبل أن يتم إتاحتها عالميًا ، حيث تسمح التنزيلات الذكية للمستخدمين باختيار العروض أو الأفلام التي يرغبون في حفظها للمشاهدة في وضع عدم الاتصال.















