بتختفى بعد 7 أيام.. تعرف على كيفية تشغيل ميزة واتساب الجديدة

واتساب "، والتي ستتيح لمستخدميه توفير طبقة أمان إضافية لدردشاتهم عند تمكين الميزة ستختفي الرسائل تلقائيا بعد مدة محددة، على غرار الرسائل ذاتية التدمير ببعض التطبيقات. كشفت شركة "فيسبوك" في شهر نوفمبر الماضي، عن خطتها لإدخال خاصية المسح الذاتي للرسائل بتطبيق التراسل ""، والتي ستتيح لمستخدميه توفير طبقة أمان إضافية لدردشاتهم عند تمكين الميزة ستختفي الرسائل تلقائيا بعد مدة محددة، على غرار الرسائل ذاتية التدمير ببعض التطبيقات.









وخلال اليومين الماضيين، طرحت شركة " واتساب " تحديثا جديدا لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد وios، يجلب رسميا ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء Disappearing Messages، وتعمل الخاصية الجديدة على حذف الرسائل المرسلة سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية حتى يتم إيقاف تشغيل الميزة ستختفي تلقائيا من الدردشة بعد 7 أيام.

















وتمكن ميزة "واتساب" الجديدة المستخدم من التحكم في الرسائل الأحدث التي يقوم بإرسالها عبر المنصة، ولكن لن يؤثر تفعيل الإعداد الجديد على الرسائل السابقة في الدردشة الموجودة قبل بدء تفعيل الميزة.









والآن، أصبح بإمكانك تفعيل ميزة "Disappearing Messages"، بتطبيق "واتساب" والبدء في إرسال رسائل ذاتية الاختفاء في الدردشة الفردية فقط، حيث يمكن لأي مستخدم تشغيل أو إلغاء الميزة بنفسه، ولكن بالنسبة للميزة على الدردشات الجماعية يتم التحكم بها عن طريق مدير المجموعة هو فقط لديه إمكانية تنشيط الميزة أو إلغاء تنشيطها.









وأوضحت الشركة المالكة لـ "واتساب"، أنه يمكن لطرفي المحادثة الموافقة على تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء، حيث يمكن للطرف الآخر تعطيل أو تمكين الميزة في الدردشة الثنائية، وأيا كان من قام بتشغيلها أو إيقافها، سوف يقوم التطبيق بإخطار المشاركين في المحادثة برسالة يذكر فيها اسم من قام بتفعيل الميزة وما إذا كانت قيد التفعيل أو الإلغاء.









كيفية تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء على واتساب





1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.





2. اذهب إلى الدردشة التي تريد تمكين الميزة بها.





3. انقر على اسم جهة الاتصال أعلى نافذة الدردشة.





4. مرر لأسفل وستري خيارا يسمى الرسائل ذاتية الاختفاء أو Disappearing Messages.





5. ستظهر لك صفحة جديدة حدد تفعيل.