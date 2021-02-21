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تكنولوجيا

بنسبة 100% .. علامة أكيدة على اختراقك في واتسآب

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:14 ص
علامة أكيدة على اختراقك
علامة أكيدة على اختراقك في واتسآب
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ندى على
يتعرض مستخدمو واتسآب للعديد من الاختراقات لكن لسوء الحظ قد لا يعرف كثيرون أنه مخترق بالفعل، فى الوقت الذى يقوم فيه الهاكرز بالتجسس على الحساب وسرقة المحتويات الخاصة بداخله بدون علم المستخدمين. 

وبحسب موقع Avira فإنه هناك بعض العلامات الأكيدة على اختراق المستخدمين فى واتسآب بنسبة 100 % التى لا تحتمل الشك، وأن عدد من المستخدمين قد يعتقد أنه يمر بمشكلة تقنية أو مشكلة تتعلق باتصاله بالإنترنت أو ما شابه لكن العلامات القادمة تمثل اختراق المستخدمين بنسبة 100 % وحينها يجب اتخاذ الإجراءات العاجلة باسترجاع الحساب :     
    

الاختراق فى حساب واتسآب على هاتفك : 
لا يمكنك تسجيل الدخول على واتسآب WhatsApp على أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت لذلك إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول إلى حسابك أو لم تتمكن من إجراء مكالمة ، فلابد أن هناك أحد ما يستخدم حسابك.   

الاختراق على حساب واتسآب ويب : 
ويجب التحقق من WhatsApp Web  واتسآب ويب والدخول عليه ومشاهدة سجلات الدردشة وحالاتها، ثم قم بتسجيل الخروج من التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وإذا لم تستطع الدخول مرة أخرى ففى هذه الحالة، أنت مخترق. 

في حالة  التأكد من اختراقك بالفعل، قم بإلغاء تنشيط حسابك عن طريق إرسال بريد إلكتروني على [email protected]  وسيتم حذف حسابك تلقائيًا إذا لم يتم الوصول إليه لمدة 30 يومًا.
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