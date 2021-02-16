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تكنولوجيا

يجب تفعيلها فورا .. 5 إجراءات عند اختراقك على واتسآب ويب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:01 م
5 إجراءات عند اختراقك
5 إجراءات عند اختراقك على واتسآب ويب
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ندى على
تعد نسخة واتسآب على أجهزة اللاب توب أو الكمبيوتر أو ما يعرف ب WhatsApp Web هى نسخة سهلة فى استعمال الواتسآب وارسال واستقبال الرسائل أثناء العمل بدون النظر إلى الهاتف كثيرا مع كل رسالة جديدة، ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك مشكلات أخرى تؤدى إلى اختراق واتسآب ويب. 

وبحسب موقع India Today فإن مستخدمى واتسآب ويب WhatsApp Web يقعون أحيانا ضحية للاختراق والتلصص عند نسيان تسجيل الخروج من واتسآب ويب خصوصا من الأجهزة الموجودة فى العمل أو الأجهزة الغير شخصية، الأمر الذى يعتبر كارثة بالنسبة للمستخدمين من سهولة الوصول إلى كل الرسائل والصور الخاصة. 


وعند اكتشاف اختراقك على واتسآب ويب يجب القيام بالإجراءات الآتية :  

1- تسجيل الخروج من جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المسجل عليها حسابك على واتسآب في القائمة أسفل WhatsApp Web. 

2- قفل جميع تطبيقاتك لمنع الأشخاص غير المعروفين من الوصول إلى تطبيقاتك.

3- لا تقم بمشاركة رمز تنشيط WhatsApp واتسآب المكون من 6 أرقام إذا جاءت لك رسالة على هاتفك بإدخال الأرقام لأنك بذلك تخاطر بالتعرض للاختراق، وإذا فعلت ذلك عليك القيام بإبلاغ واتسآب من خلال  [email protected] لإلغاء تنشيط حسابك .

4- في حالة  التأكد من اختراقك بالفعل ، قم بإلغاء تنشيط حسابك عن طريق إرسال بريد إلكتروني على [email protected]  وسيتم حذف حسابك تلقائيًا إذا لم يتم الوصول إليه لمدة 30 يومًا. 

5- يمكنك إعادة تنشيط نفس رقم WhatsApp على حساب مختلف بمجرد حصولك على بطاقة SIM مكررة، وعندما تطلب إعادة التنشيط ، سيرسل لك واتسآب رمزًا مكونًا من 6 أرقام يتعين عليك إدخاله، وبمجرد إدخال الرمز ، سيتم تسجيل خروج المخترق تلقائيًا من حسابك. 



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