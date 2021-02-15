حيلة ذكية فى واتسآب تنقذك من الوقوع فى كارثة محققة

هناك خطأ شائع يقوم به معظم مستخدمى واتسآب WhatsApp وهو إرسال رسائل خاصة إلى شخص آخر عن طريق الخطأ، والتى من الممكن أن تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للبعض أو تسبب إحراجا كبيرا لهم، كما تسبب الكثير من الندم بالنسبة للمرسل خصوصا إذا تم رؤية هذه الرسائل.





وبحسب موقع Internet Protocol التقنى فإنه لا يمكن التحكم فى حذف الرسائل نهائيا فى واتسآب بعد إرسالها خاصة عندما يراها الطرف الآخر، وحتى لو قام المستخدمون بحذفها فإنها لا تحذف من دردشة الطرف الآخر، مما يجعله يحتفظ بهذه الرسائل إذا كانت رسائل أو صور خاصة تتضمن محتوى شخصى بالإضافة إلى أن الطرف الآخر من الممكن أن يسيء استخدامها مثل القيام بابتزاز الشخص المرسل.









وهناك حيلة ذكية فى واتسآب يمكن من خلالها مسح الرسائل الخاصة التى تم إرسالها عن طريق الخطأ بعد فتحها قرائتها بفترة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:





- قم بتدوين وقت وتاريخ الرسالة التي تريد حذفها.





- افتح دردشة واتسآب الخاصة بك واكتب التاريخ والوقت الدقيقين للرسالة التي ترغب في حذفها.





- قم بإيقاف تشغيل WIFI أو بيانات الهاتف





- تأكد من إيقاف تشغيل اتصال شبكة WiFi وبيانات الهاتف بهاتفك





- قم بفرض إيقاف واتسآب أو قم بالضغط على Force Stop Whatsapp





- انتقل إلى إعدادات هاتفك ، وابحث عن واتسآب في مدير التطبيق وانقر على خيار "Force Stop"، وسيؤدي الإيقاف القسري إلى إيقاف أي نشاط في تطبيقك ، ومع ذلك فمن المستحسن الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محادثاتك المهمة.





- تغيير التاريخ والوقت





- انتقل إلى إعداد التاريخ والوقت لهاتفك، وقم بإيقاف تشغيل التاريخ والوقت التلقائي، قم بتعيين تاريخ ووقت جهازك بحيث يكون ذلك قبل وقت ويوم الرسالة التي تريد حذفها





- احذف الرسالة





- افتح التطبيق ، وانقر على الرسالة التي تريد حذفها ، وحدد خيار "الحذف للجميع" واحذف رسالتك.





- إعادة تعيين التاريخ والوقت





- قم بإعادة تعيين تغييرات التاريخ والوقت إلى حالتها الحالية.





- بمجرد فتح التطبيق الخاص بك وتوصيله بالإنترنت ، ستلاحظ أنه تم حذف الرسالة نهائيا من هاتفك







