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تكنولوجيا

منعا للإزعاج .. واتسآب يطلق ميزة مذهلة لمستخدميه

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:02 م
واتسآب يطلق ميزة
واتسآب يطلق ميزة مذهلة لمستخدميه
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ندى على
يعمل تطبيق واتسآب على إطلاق عدد من المزايا المهمة لمستخدميه فى محاولة منه لتهدئة الأوضاع بعد أزمة سياسة الخصوصية التى أعلن عنها مؤخرا، حيث كشفت تقارير أن واتسآب  فى طريقه لإطلاق ميزة مذهلة لمستخدميه لمنع الإزعاج الفيديوهات المرسلة فى التطبيق. 


وبحسب موقع Tech Radar فإن الميزة التى سيطلقها واتسآب على تغيير طريقة إرسال مقاطع الفيديو، وكتم صوت المقاطع الصاخبة قبل إرسالها، الأمر الذى يساعد على تجنب الإزعاج من خلال الرسائل المرسلة خاصة أثناء العمل. 



وسيسمح واتسآب لمستخدميه من خلال ميزة عدم الإزعاج  بكتم صوت مقاطع الفيديو عند مشاركتها مع الأصدقاء ، مما يسمح للمستلمين بمشاهدتها بدون الضوضاء  الصادرة منها والتي تزعج الآخرين. 


وفقًا لـ WABetaInfo فإن الميزة تم إصدارها بالفعل  للمستخدمين الذين هم جزء من برنامج واتسآب التجريبي، ومن المتوقع أن تصل لجميع المستخدمين فى وقت فريب. 


ويمكن لمستخدمى هواتف آيفون الذين يريدون تجريب الميزة التسجيل فى البرنامج التجريبى الخاص بواتسآب، من خلال متابعة صفحة TestFlight فى حالة إتاحة فرصة لذلك. 


أما بالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد فيمكن زيارة صفحة WhatsApp Beta على متجر جوجل Google Play للتسجيل شرط أن يكون لديك بالفعل الإصدار العام من WhatsApp مثبتًا على هاتفك ، وسيتم تحديثه إلى الإصدار التجريبي في غضون ساعتين.


ويقوم واتسآب بتطوير ميزة جديدة للمحادثات الجماعية من الإصدار التجريبي والتي من المتوقع طرحها في إصدار مستقبلي، وهي متاحة حاليا في النسخة التجريبية من التطبيق والتي تحمل رقم الإصدار 2.21.3.13 على هواتف أندرويد، ولكنها غير مرئية لجميع المستخدمين حتى الآن. 

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