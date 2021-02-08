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تكنولوجيا

واتسآب يتقهقر.. تعرف على أكثر التطبيقات تحميلا في يناير 2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:03 ص
تعرف على أكثر التطبيقات
تعرف على أكثر التطبيقات تحميلا فى يناير 2021
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ندى على
شهد تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp تراجعا ملحوظا فى التطبيقات التى تم تحميلها خلال شهر يناير الماضى من العام الحالى 2021 ، وذلك بعد أزمة الخصوصية التى عصفت به حيث حذف الملايين حساباتهم على التطبيق الأشهر فى العالم، واتجهوا إلى تطبيقات بديلة. 

وبحسب موقع Gizmochina التقنى فإن تطبيق تيليجرام أصبح التطبيق الأكثر تحميلا فى العالم، بما يقرب من 62 مليون عملية تحميل، وكانت الصين الأكثر تحميلا له ب 10.5 مليون عملية تحميل ، والولايات المتحدة ب 6 ملايين عملية تحميل. 

وتراجع تطبيق تيك توك التطبيق الأكث تحميلا فى العالم فى العام الماضى 2020 إلى المركز الثانى، فيما جاء تطبيق سيجنال فى المركز الثالث حيث ساهم رجل الأعمال إيلون ماسك فى صعوده بشده بعد تغريده الشهيرة " استخدموا سيجنال" . 

وفقا ل Sensor Tower فإن تطبيق فيسبوك جاء فى المركز الرابع وتلاه تطبيق واتسآب فى المركز الخامس لهذا العام، الأمر الذى يعتبر نكسة كبيرة لتطبيق واتسآب بعدما كان يحتل المركز الثانى بعد تيك توك من حيث التطبيقات الأكثر تحميلا فى العالم. 

وأغضب التغيير الجديد في سياسة الخصوصية لتطبيق المراسلة واتساب ، الملايين من مستخدميه حول العالم من بينهم 400 مليون مستخدم في دولة الهند، وتنص سياسة الخصوصية المحدثة على أن تطبيق التراسل سيشارك بيانات مستخدميه مع موقع فيسبوك. 

هبط واتسآب من ثامن أكثر التطبيقات تحميلا في المملكة المتحدة في بداية شهر يناير الحالى  إلى المركز 23 ، وعلى النقيض من ذلك ، لم يكن تطبيق Signal من بين أفضل 1000 تطبيق في المملكة المتحدة في 6 يناير ، ومع ذلك بحلول 9 يناير ، كان التطبيق الأكثر تحميلا في البلاد. 



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