لحماية بياناتك .. كيف تمنع المخترقين من تتبعك على واتسآب ؟

يعتبر تطبيق الدردشة واتسآب من أكثر التطبيقات التى تحتوى على معلومات مهمة خاصة بالمستخدمين حيث يرسلون من خلاله صورهم ومعلوماتهم المهمة إلى أهلهم وأصدقائهم، مما يجعله دائما هدف للاختراق والتتبع.





وبحسب موقع PanSpy فإنه على الرغم من أن تطبيق الدردشة واتسآب يحتوى على خاصية التشفير من طرف لطرف إلا أنه من السهل أن يقوم بعض المخترقين بتتبع بيانات المستخدمين ومواقعهم على واتسآب، لذلك يجب تفعيل عدد من الإجراءات لمنع أى محاولة للاختراق أو التتبع :





تسجيل الخروج من WhatsApp Web





يمكنك WhatsApp Web واتسآب ويب من الوصول إلى واتسآب على سطح المكتب عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك الذكى، وإذا كنت تستخدم واتسآب ويب في مكان ما دون تسجيل الخروج ، فيمكن للآخرين فتحه بسهولة وتتبع بيانات واتسآب الخاصة بك، لذا تأكد من تسجيل الخروج من واتسآب ويب عندما لا تحتاج إليه.





استخدم App Locker





يمكن للأشخاص الوصول بسهولة إلى بيانات واتسآب الخاصة بك لنسخها وإرسالها إذا لم يكن هناك تشفير كاف للتطبيق في بعض الأحيان ، لا يكفي وجود ميزة قفل شاشة الجهاز ، ولكن يمكنك تثبيت تطبيق لقفل تطبيق واتسآب مثل App Locker حتى لا يتمكن الآخرون من سرقة بياناتك بسهولة.





لا تستخدم شبكة WiFi غير معروفة





لا تستخدم واتسآب على أي شبكة WiFi واى فاى غير معروفة أو عامة لأن المخترقين قد يخصصون شبكة الواى فاى للوصول إلى بيانات واتسآب الخاصة بك.





لا تقم بتثبيت تطبيقات غير معروفة





هناك تطبيقات تجسس تتيح للمستخدمين تتبع هاتفك الذكى عن بعد ، لذلك لا تعطي هاتفك للآخرين أو تثبِت أي تطبيقات غير معروفة على هاتفك الذكى، وتأكد دائما من التحقق بانتظام مما إذا كان هناك أي تطبيق غير معروف مخزن على هاتفك أم لا وقم بإلغاء تثبيته بمجرد العثور عليه.











